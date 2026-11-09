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Lluvias extremas golpean el norte y exponen vulnerabilidad de Lima ante inundaciones

CENEPRED advierte que 19 millones de peruanos están expuestos a inundaciones, mientras 20 de los 33 pasos a desnivel de Lima podrían quedar anegados

Carlos Roque
Carlos Roque 09/11/2026
Lluvias extremas golpean el norte

Inundaciones afectan al norte del Perú, donde Tumbes supera los 100 milímetros de lluvia, mientras Lima enfrenta desagües colapsados y riesgo de aniegos

Foto: CPR

Lo que durante meses figuró únicamente como una advertencia en los boletines meteorológicos toma hoy una forma devastadora en las zonas más expuestas del país mientras las viviendas precarias de los asentamientos norteños ceden ante la presión del agua y dejan a familias enteras atrapadas entre calles inundadas y desagües colapsados que anticipan una crisis inminente.

En regiones norteñas como Tumbes los acumulados pluviales ya han superado los 100 milímetros obligando a ejecutar evacuaciones de emergencia en localidades vulnerables como Zarumilla mientras las proyecciones oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología advierten que los caudales de los principales ríos desde Tumbes hasta Ica se encuentran al alza y podrían triplicarse o quintuplicarse durante las semanas más críticas del evento climatológico.

A nivel nacional las estadísticas manejadas por el Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres exponen la magnitud del peligro reflejando que cerca de 8 millones de personas figuran en zonas de riesgo muy alto por inundaciones mientras que al sumar los sectores catalogados en nivel alto la cifra asciende a unos 19 millones de peruanos expuestos directamente a los embates de la naturaleza en todo el territorio.

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El panorama se torna aún más crítico al analizar la situación en la capital una metrópoli asentada geográficamente sobre un desierto que carece de la infraestructura hídrica necesaria para soportar volúmenes importantes de precipitación registrando zonas periféricas como Villa El Salvador San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo aniegos donde el desborde de las redes de alcantarillado ha hecho colapsar los desagües al interior de viviendas y colegios.

Especialistas en ingeniería urbana explican que la combinación de un crecimiento desordenado la masiva ocupación de suelo asfaltado y la ausencia de canaletas pendientes o techos adecuados en las edificaciones agrava severamente el problema mientras los mapas de riesgo anticipan que al menos 20 de los 33 pasos a desnivel y bypass de la ciudad incluyendo tramos de la Vía Expresa y Javier Prado podrían quedar completamente anegados si las lluvias se intensifican.

Frente a este escenario de alta vulnerabilidad urbana y rural las autoridades exigen acelerar labores preventivas urgentes como la instalación oportuna de motobombas en puntos críticos y la revisión estructural de techos y sumideros considerando que con proyecciones climáticas que estiman la permanencia de estas condiciones adversas durante los próximos meses el reto principal radica en la capacidad de reacción del Estado antes de que la emergencia rebase por completo a las ciudades.

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