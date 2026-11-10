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Vecinos denuncian invasión de área verde con contenedor en Juliaca

Según el presidente del barrio, el espacio estaba previsto para un parque y una caseta de seguridad, y la Municipalidad va a intervenir

Carlos Roque
Carlos Roque 10/11/2026
Vecinos denuncian invasión de área verde con contenedor

Vecinos de San Isidro en Juliaca denuncian que un contenedor fue colocado nuevamente en un área verde destinada a un parque recreacional

Foto: IRCS

Vecinos de la urbanización San Isidro, en Juliaca, denuncian que un contenedor, ya retirado antes por la Municipalidad, volvió a ser colocado en un área verde del jirón Morococha, espacio que, según los denunciantes, un vecino pretende apropiarse de manera irregular.

El presidente del barrio Augusto Ríos Canaza recordó que el espacio estaba previsto para un parque recreacional y una caseta de seguridad, y consideró que la situación es una “afrenta a los vecinos y a toda la población de Juliaca”.

Pese a que los vecinos ya ganaron procesos y existen archivamientos del caso, el dirigente no entiende esta terquedad y advirtió: “Yo no quisiera perjudicar a los demás vecinos, pero las consecuencias que va a haber son nefastas”.

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Autoridades activan acciones y una denuncia penal

Según el dirigente, acudió de inmediato a la Municipalidad, porque el procurador que ya tiene conocimiento del caso es quien defiende los bienes públicos, y el municipio va a intervenir en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Además, sostiene que todo el sector fue revertido y que la persona involucrada habría recibido, a modo de compensación en Taparachi, 16 800 metros cuadrados, y ahora se atreven a repetir lo mismo en esta área verde.

Según el dirigente, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de San Román ya conocen el caso, existe una denuncia penal por la faja marginal del sector y ya hay acciones para demoler lo instalado en el área.

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Etiquetas:
Carlos Roque
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