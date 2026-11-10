Puno: Piden a gerentes de transporte capacitar a sus conductores

El ingeniero Juan Durán pidió a los gerentes de las empresas de transporte organizar capacitaciones para sus conductores y reforzar la prevención de accidentes, el especialista en seguridad señaló que estas actividades deben formar parte de un plan anual, no quedar únicamente en recomendaciones.

Durán citó la Ley 29783 como respaldo para organizar la seguridad dentro de las empresas, según explicó, la capacitación debe abordar problemas como el exceso de velocidad, el comportamiento al volante y las situaciones que ponen en riesgo a los pasajeros.

El entrevistado planteó que los responsables de cada compañía registren los incidentes y revisen las medidas adoptadas, «Tenemos que saber cuál es el factor por el cual se repiten los accidentes», sostuvo al pedir investigaciones que sirvan para orientar la preparación del personal.

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El especialista también solicitó mejorar las señales en las carreteras de la región, mencionó el sector de Patallane como un punto donde quienes regresan de Juliaca hacia Puno pueden confundirse al elegir por dónde continuar.

Durán propuso construir una rotonda en esa zona y reponer las señales dañadas en accidentes, su planteamiento busca orientar mejor a los choferes que desconocen la ruta y deben decidir qué desvío tomar.

El ingeniero pidió a las empresas incorporar apoyo psicológico para ayudar a los conductores a controlar sus emociones, su intervención también destacó la necesidad de descansar durante los viajes largos para evitar que el cansancio termine en una salida de la carretera.

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El entrevistado solicitó supervisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, su pedido apunta a verificar que las empresas organicen la prevención y preparen a sus trabajadores para reducir los riesgos durante los viajes.