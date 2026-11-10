Salcedo: Hugo Quesada rechaza pedido de nulidad electoral

Hugo Quesada, quien encabeza la lista ganadora en centro poblado de Salcedo, rechazó el pedido de nulidad de las elecciones del 1 de noviembre, el virtual alcalde sostuvo que debe reconocerse a la agrupación que obtuvo más votos y pidió a la Municipalidad Provincial de Puno revisar la resolución electoral.

El comité electoral declaró fundada en parte la impugnación mediante una resolución del 8 de noviembre, según explicó Quesada, el cuestionamiento se centra en la inasistencia de más del 50% más uno de los electores.

El entrevistado señaló que el personero de Perú Primero presentó el reclamo el 4 de noviembre, a la 1 de la tarde, su solicitud busca dejar sin efecto los resultados del sufragio realizado en el centro poblado.

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Quesada sostuvo que las reglas utilizadas para convocar estos comicios reconocen como ganadora a la lista con mayor votación, «Debe contar con una mayoría simple de votos válidamente emitidos», expresó al citar la disposición que respalda su postura.

El representante afirmó que hubo una convocatoria para actualizar el padrón antes de las elecciones, según su versión, los vecinos recibieron avisos mediante perifoneo y comunicaciones dirigidas a los presidentes de los barrios.

Quesada también aseguró que algunas firmas recogidas durante la jornada buscaban solicitar una mesa para personas que no figuraban en el padrón, «No para impugnar las elecciones», manifestó, esa explicación corresponde a su versión sobre el reclamo.

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La Municipalidad Provincial de Puno debe revisar el caso y pronunciarse, según planteó el entrevistado, el material proporcionado no incluye la respuesta del comité electoral ni de los impugnantes a los argumentos expuestos por Quesada.