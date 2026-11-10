Juliaca: Techado del río Torococha sigue pendiente por observaciones

El techado del río Torococha permanece pendiente en Juliaca por observaciones del Ministerio de Vivienda relacionadas con otros proyectos, según Néstor Vilca, presidente de la urbanización Anexo San Isidro, quien señaló que los vecinos siguen expuestos a la contaminación.

Vilca explicó que el Gobierno Regional se preparaba para ejecutar la obra por partes, la intervención quedó suspendida tras una comunicación del ministerio sobre posibles dificultades para el proyecto de agua y el drenaje, según su versión.

El representante señaló que realiza gestiones ante el ingeniero Wilfredo Apaza, encargado de proyectos especiales en el municipio, sus visitas buscan obtener una respuesta sobre la continuidad del techado y los documentos necesarios para la siguiente gestión.

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El dirigente indicó que esperaba la llegada de una representante del Ministerio de Vivienda para formalizar un documento, «Parece que no ha llegado la ingeniera Lidia», manifestó, sin confirmar una nueva fecha para esa visita.

Los integrantes de su junta directiva volverán a buscar al funcionario municipal para conocer qué pasará con el proyecto, Vilca mencionó entre los sectores afectados a San Santiago, San Jacinto, Anexo San Isidro y Nueva Esperanza.

El presidente vecinal también advirtió que la contaminación continúa junto al río, «Aquí no hay ninguna limpieza siquiera», expresó durante la entrevista realizada en la zona, donde el reportero observó desmontes pendientes de retiro.

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Vilca anunció que solicitará al municipio recoger esos materiales para evitar que se acumule más basura, según explicó, algunas personas llegan por las noches desde otros lugares para dejar residuos en ese espacio.