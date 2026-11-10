Seda Juliaca amanece resguardada por Serenazgo ante anuncio de protesta de dirigentes que exigen cambio del gerente Fredy Armando Carita Faijo

Las instalaciones de Seda Juliaca amanecieron este martes resguardadas por personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román, ante el anuncio de una protesta de dirigentes que exigen el cambio del gerente de esta empresa, Fredy Armando Carita Faijo. Para esta labor se dispuso la presencia de 20 efectivos como medida preventiva frente a una posible concentración.

El subgerente de Serenazgo y Vigilancia de la Municipalidad Provincial de San Román, Edwin Arturo Chávez Chávez, señaló que el despliegue responde a una coordinación con la Gerencia Municipal, con el propósito de brindar apoyo durante la jornada y prevenir posibles incidentes. Precisó que no tienen información confirmada sobre disturbios, sino que la intervención busca anticiparse a una eventual movilización.

Asimismo, indicó que el personal asignado cuenta con implementos de protección, como escudos y cascos, y permanecerá en las instalaciones mientras se desarrolle la protesta anunciada. Sobre un posible intento de ingreso de los dirigentes a la institución, manifestó que no podía adelantar acontecimientos que todavía no se habían producido.

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Respecto a la seguridad ciudadana, Chávez Chávez aseguró que el servicio de patrullaje en Juliaca continúa con personal distribuido en diferentes sectores. Informó que Serenazgo cuenta con 261 efectivos y que, durante la jornada, 78 se encontraban realizando labores de patrullaje. No obstante, la asignación de 20 serenos al resguardo de Seda Juliaca generó interrogantes durante la entrevista sobre la cobertura de seguridad en la ciudad.

Durante la cobertura periodística se observó que las instalaciones de Seda Juliaca permanecían bajo resguardo de Serenazgo municipal, sin presencia visible de efectivos de la Policía Nacional del Perú. También se advirtió la presencia de personal de seguridad de la propia empresa, que se mantenía alerta ante la posible llegada de los dirigentes.