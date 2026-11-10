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Vecinos de Juliaca denuncian quema diaria de basura y falta de atención municipal

Los residuos se acumulan junto a la vía férrea, cerca del jardín Las Palmeras; las familias exigen a la Municipalidad de San Román medidas urgentes

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/11/2026
Vecinos de Juliaca denuncian quema diaria de basura

Vecinos de las urbanizaciones 28 de Julio y Florida denuncian quema diaria de basura en Juliaca, malos olores y falta de recojo de residuos desde hace dos semanas

Foto: Difusión

Vecinos de las urbanizaciones 28 de Julio y Florida, en Juliaca, denunciaron que la quema diaria de basura genera humo y malos olores que afectan su vida cotidiana, mientras cuestionaron que la Municipalidad Provincial de San Román no adopte medidas para solucionar el problema.

Los pobladores indicaron que la acumulación de residuos y su posterior quema ocurren desde hace varios meses en un punto ubicado junto a la vía férrea, donde, según señalaron, personas de otros sectores, incluso de Taparachi, arrojan sus desperdicios.

Los vecinos afirmaron que el humo ingresa a sus viviendas y les impide realizar actividades cotidianas, pues deben cerrar las ventanas durante el almuerzo y soportar el olor incluso cuando tienden su ropa para secarla.

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Vecinos exigen recojo de residuos y medidas

«Ya me cansé de oler la quema de basura todos los días», manifestó una persona afectada, quien señaló que la situación se repite diariamente y representa un riesgo para la salud pública de las familias que viven en ambos sectores.

Los pobladores también indicaron que el camión compactador no pasa desde hace aproximadamente dos semanas, lo que, según su versión, contribuye a que los residuos permanezcan acumulados y sean quemados en el lugar.

El punto de acumulación y quema está ubicado en el jirón José Domingo Choquehuanca, frente al jirón Cabanillas y al jardín Las Palmeras, a un costado de la línea férrea, por lo que los vecinos exigen a la municipalidad que intervenga y garantice el recojo de basura.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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