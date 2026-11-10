Dirigentes protestan en exteriores de Seda Juliaca y exigen la salida del gerente Fredy Armando Carita Faijo

Dirigentes se concentraron en los exteriores de la empresa Seda Juliaca para desarrollar una protesta y exigir cambios en la administración de la entidad, entre ellos la salida del gerente Fredy Armando Carita Faijo. La movilización se realiza en medio de los cuestionamientos que mantienen los representantes de este sector contra la actual conducción de la empresa.

Durante la jornada, los dirigentes permanecieron en la parte exterior de las instalaciones de Seda Juliaca, donde expresaron su posición frente a la gestión de la empresa. Su principal planteamiento está relacionado con el cambio del gerente, cuya continuidad es cuestionada por los manifestantes.

La convocatoria también generó la presencia de otros ciudadanos que buscaban participar en las acciones desarrolladas en los exteriores de la entidad, los dirigentes esperaban que la jornada permitiera abordar sus demandas y hacer escuchar sus reclamos.

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Los representantes anunciaron la realización de una asamblea como parte de las acciones previstas en el marco de esta protesta. En ese contexto, la concentración se desarrolló en los exteriores de la empresa, mientras los participantes aguardaban el desarrollo de las actividades y la posibilidad de que sus planteamientos fueran atendidos.

La exigencia de cambio en la gerencia de Seda Juliaca constituye el eje central de esta movilización. Los dirigentes buscan que la empresa atienda sus cuestionamientos y adopte una decisión respecto a la continuidad de Fredy Armando Carita Faijo en el cargo.