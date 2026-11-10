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Pobladores de La Rinconada exigen justicia y mayor seguridad tras presunto asalto cometido por trabajadores mineros

Los manifestantes cuestionan la actuación policial y piden investigar a los intervenidos, reforzar la presencia de las autoridades y garantizar seguridad a los trabajadores

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 10/11/2026
Pobladores de La Rinconada exigen justicia y mayor seguridad

Pobladores y trabajadores mineros de La Rinconada exigen justicia ante la DIVINCRI de Juliaca tras un presunto asalto y denuncian robos constantes en la zona

Foto: CPR

Un grupo de pobladores y trabajadores mineros del centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, llegó hasta los exteriores de la DIVINCRI de Juliaca para exigir justicia tras la intervención de personas sindicadas como presuntas responsables de un asalto que habría involucrado a trabajadores mineros. Asimismo, denunciaron que los robos y asaltos son constantes en esta zona minera, situación que genera temor entre quienes desarrollan sus actividades laborales.

Durante la concentración, los manifestantes realizaron arengas exigiendo justicia y pidieron a las autoridades adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad en La Rinconada. Según señalaron, la delincuencia se habría incrementado al punto de que algunos pobladores sienten temor de desplazarse y desarrollar sus labores cotidianas.

Una de las pobladoras manifestó su preocupación por los constantes hechos delictivos y sostuvo que actualmente existe miedo entre quienes trabajan en la zona. También cuestionó el accionar de algunos efectivos policiales y afirmó que la población ha perdido la confianza en la institución, debido a situaciones que, según su testimonio, estarían relacionadas con el presunto apoyo a personas involucradas en actividades ilícitas.

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Otros asistentes reiteraron su pedido de mayor presencia de las autoridades y acciones para frenar los robos y asaltos que afectan a los trabajadores y habitantes del centro poblado. La principal exigencia fue que se investiguen los hechos denunciados y se determine la responsabilidad de las personas intervenidas.

La protesta se desarrolló en los exteriores de las oficinas de investigación criminal de Juliaca, donde los pobladores insistieron en que no solo buscan justicia por el caso reciente, sino también garantías de seguridad para quienes trabajan y viven en La Rinconada.

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