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Juliaca: ciudadano denuncia que gobernador Richard Hancco no le pagó apoyo de campaña

El ciudadano también buscó trabajo en el Gobierno Regional de Puno y asegura que su currículum se extravió sin obtener respuesta

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/11/2026
Richard Hancco no le pagó apoyo de campaña

Francisco Condori denuncia que Richard Hancco no le pagó por usar su motocarga y gigantografía en la campaña de 2022 y exige el reconocimiento de la deuda

Foto: CPR

El ciudadano Francisco Condori, de Juliaca, denunció que el gobernador regional Richard Hancco Soncco no le habría pagado por el apoyo brindado durante la campaña electoral de 2022, cuando facilitó una gigantografía para su vivienda y una motocarga para actividades proselitistas.

Condori sostuvo que, a cambio de ese apoyo, buscó conseguir un puesto de trabajo en el Gobierno Regional de Puno, para lo cual entregó su currículum al jefe del equipo mecánico, pero posteriormente le informaron que el documento se había extraviado y debía presentarlo nuevamente.

“Llamamos y nunca me contestaron”, manifestó el ciudadano, quien aseguró que el ingeniero a cargo tampoco responde sus llamadas, pese a que, según indicó, le ofreció una posibilidad de trabajo en aproximadamente 15 días.

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Afirma que espera una respuesta desde 2022

El denunciante recordó que durante la campaña recorrió Juliaca con su motocarga y una bandera en respaldo a Hancco, mientras que en su vivienda de la avenida Independencia colocaron una gigantografía del entonces candidato regional.

Tras varios años de espera, Condori expresó su indignación porque asegura que no recibió pago por el uso de su vehículo ni consiguió el empleo que buscaba, incluso por un periodo temporal de un mes.

El ciudadano, quien actualmente trabaja de manera independiente, señaló que faltan menos de dos meses para que concluya la gestión regional y considera poco probable que consiga el puesto solicitado.

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Condori exige que, al menos, se le reconozca el pago por el uso de su motocarga durante la campaña electoral, mientras queda pendiente la respuesta del gobernador Richard Hancco sobre la denuncia.

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