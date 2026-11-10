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Mujer que captó con falsas ofertas laborales y explotó sexualmente a dos adolescentes en Sandia recibe más de 30 años de prisión

Las víctimas fueron captadas en Juliaca y trasladadas a Sandia en marzo de 2025; la sentencia incluye diez años de inhabilitación y reparación civil para ambas adolescentes

Pamela Perez Ch.
Pamela Perez Ch. 10/11/2026
Mujer que explotó sexualmente recibe más de 30 años de prisión

Juzgado de Juliaca condena a Denise Tito Ardiles a 30 años y seis meses de prisión por explotar sexualmente a dos adolescentes y ordena pagar S/ 30 mil

Foto: CPR

Una mujer fue condenada a 30 años y seis meses de prisión por captar y someter a explotación sexual a dos adolescentes de 17 años, quienes fueron trasladadas desde Juliaca hasta la provincia de Sandia, donde permanecieron bajo violencia física y psicológica, además de ser privadas de su libertad para impedir que escaparan. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román-Juliaca contra Denise Tito Ardiles.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la acusada captó a una de las menores mediante una oferta laboral y posteriormente contactó a una segunda adolescente a través de ella. Ambas fueron trasladadas hasta un establecimiento de propiedad de la procesada, donde fueron sometidas a explotación sexual.

La situación salió a la luz el 4 de mayo de 2025, cuando una de las adolescentes consiguió escapar y comunicarse con su padre para pedir ayuda. Esta situación permitió la intervención de las autoridades y la detención de Denise Tito Ardiles en flagrancia.

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Tras evaluar los argumentos y medios probatorios presentados durante el juicio oral, el colegiado integrado por los magistrados Eloy Huaranca Rodríguez, Carlos Arias Arenas y Luis Charaja Cruz determinó por unanimidad la responsabilidad penal de la acusada por el delito contra la dignidad humana, en la modalidad de explotación sexual de adolescentes.

Además de la pena privativa de libertad, los magistrados ordenaron el pago de 30 mil soles por concepto de reparación civil, correspondiendo 15 mil soles a cada una de las víctimas. También dispusieron diez años de inhabilitación para ejercer, por cuenta propia o de terceros, actividades de conducción y administración de locales, bares o cantinas.

Finalmente, el juzgado ordenó la ejecución inmediata de la sentencia, por lo que la condenada continuará recluida en el establecimiento penitenciario donde permanece desde el 4 de mayo de 2025, fecha en que fue detenida bajo mandato de prisión preventiva.

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