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Dirigentes de Juliaca exigen cambio del gerente de Sedajuliaca

El PIAA espera cronogramas para la etapa cuatro en un plazo de 52 días y proyecta colocar la primera piedra el 20 de diciembre, tras 18 años de espera

Ivan Coari
Ivan Coari 11/11/2026
Nazario Sixto Mamani Pari

Nazario Mamani cuestionó al gerente de Sedajuliaca mientras pobladores de cuatro zonas exigen su cambio y esperan avances del proyecto de agua y alcantarillado

Foto: IRCS

El presidente encargado del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, Nazario Sixto Mamani Pari, cuestionó la gestión del gerente de Sedajuliaca, en medio de las protestas de pobladores y dirigentes de cuatro zonas que exigen su cambio por los problemas del servicio.

El representante recordó que las organizaciones ya habían solicitado anteriormente la salida del funcionario, pero sus reclamos no fueron atendidos, y mencionó el desprendimiento del techo del PMRI-II como un antecedente por el que, según afirmó, no hubo responsables ni sanciones.

«Nosotros ya nos hemos cansado de conversar con los gerentes, gerentes hemos pasado», manifestó Mamani Pari, quien consideró que las actuales protestas llegan tarde y advirtió que un cambio de funcionario, a pocos días de terminar la gestión, podría generar nuevas justificaciones por los retrasos.

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PIAA espera cronogramas de la etapa cuatro

Sobre el Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado, el dirigente informó que ya se firmó el contrato de la etapa cuatro y que esperan que la empresa presente sus cronogramas de trabajo dentro de un plazo de 52 días.

Según explicó, la expectativa es iniciar las actividades y colocar la primera piedra aproximadamente el 20 de diciembre, aunque reconoció que la población lleva 18 años esperando que se cumplan los compromisos relacionados con el proyecto.

Mamani Pari también anunció que solicitó una audiencia con la vicepresidencia de la República y el ministro correspondiente, con el propósito de viajar a Lima y exigir fechas concretas para la ejecución del proyecto de saneamiento.

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Alertan sobre tratamiento de aguas y drenaje

En esa reunión, dijo que también buscará abordar la preocupación por la capacidad del sistema de tratamiento de aguas residuales y las obras de drenaje en Taparachi, ante el riesgo de inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.

Sobre los cuestionamientos a los gastos de anteriores viajes de dirigentes a Lima, aseguró que existen boletos de viaje que respaldan los desplazamientos, aunque reconoció que algunos fueron emitidos a nombre de la municipalidad y no de Sedajuliaca.

Finalmente, sostuvo que el comité central no autorizó cobros obligatorios a las organizaciones para financiar actividades o traslados, en medio de los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados a las gestiones de los dirigentes.

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