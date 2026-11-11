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Más de la mitad de municipalidades del país tiene centros para atender emergencias

El RENAMU 2026 también reportó que el 40,7 % de municipios tiene personal exclusivo para emergencias; las cifras nacionales no precisan la situación de Puno

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/11/2026
municipalidades del país tiene centros para atender emergencias

El INEI informó que el 54,2 % de municipalidades del Perú conformó centros de emergencia, mientras persisten limitaciones de personal para atender desastres

Foto: IGIA

En el país, poco más de la mitad de las municipalidades cuenta con un espacio para organizar la atención de emergencias y desastres, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que informó que el 54,2 % de municipios conformó su Centro de Operaciones de Emergencia Local.

El dato corresponde al Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2026, publicado este 11 de noviembre, y permite conocer cómo están organizadas las municipalidades para responder ante emergencias, como inundaciones, incendios y otros desastres que también pueden afectar a las familias de la región Puno.

Municipios aún tienen limitaciones para responder

El informe señala que, de las municipalidades que conformaron estos centros, solo el 40,7 % cuenta con personal exclusivo para cumplir esas funciones, mientras que otras deben atenderlas con trabajadores que también realizan distintas labores.

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Otro dato importante es que el 77,6 % de municipalidades dispone de maquinaria pesada, pero el registro incluye equipos operativos y fuera de servicio, por lo que tener maquinaria no significa necesariamente que esté disponible para atender una emergencia.

Recojo de basura y serenazgo en cifras

El INEI también informó que todas las municipalidades realizaron el servicio de recojo de residuos sólidos durante 2025, pero solo el 40 % recogió la basura diariamente; el resto lo hizo dos veces por semana, de manera interdiaria o una vez por semana.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el 66,8 % de municipalidades brindaba el servicio de serenazgo hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que el 47,7 % de las cámaras de videovigilancia operativas del país se encontraba en Lima Metropolitana.

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¿Cómo están las municipalidades de Puno?

Estas cifras corresponden al conjunto del país y no permiten determinar cuántas municipalidades de la región Puno cuentan con centros de emergencia, maquinaria operativa o serenazgo. Para conocer esa realidad se necesita el detalle regional del registro del INEI.

El informe reúne información de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados, con el propósito de ofrecer datos que ayuden a mejorar la planificación y los servicios que reciben los ciudadanos.

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