Más de la mitad de municipalidades del país tiene centros para atender emergencias

En el país, poco más de la mitad de las municipalidades cuenta con un espacio para organizar la atención de emergencias y desastres, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que informó que el 54,2 % de municipios conformó su Centro de Operaciones de Emergencia Local.

El dato corresponde al Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2026, publicado este 11 de noviembre, y permite conocer cómo están organizadas las municipalidades para responder ante emergencias, como inundaciones, incendios y otros desastres que también pueden afectar a las familias de la región Puno.

Municipios aún tienen limitaciones para responder

El informe señala que, de las municipalidades que conformaron estos centros, solo el 40,7 % cuenta con personal exclusivo para cumplir esas funciones, mientras que otras deben atenderlas con trabajadores que también realizan distintas labores.

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Otro dato importante es que el 77,6 % de municipalidades dispone de maquinaria pesada, pero el registro incluye equipos operativos y fuera de servicio, por lo que tener maquinaria no significa necesariamente que esté disponible para atender una emergencia.

Recojo de basura y serenazgo en cifras

El INEI también informó que todas las municipalidades realizaron el servicio de recojo de residuos sólidos durante 2025, pero solo el 40 % recogió la basura diariamente; el resto lo hizo dos veces por semana, de manera interdiaria o una vez por semana.

En cuanto a la seguridad ciudadana, el 66,8 % de municipalidades brindaba el servicio de serenazgo hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que el 47,7 % de las cámaras de videovigilancia operativas del país se encontraba en Lima Metropolitana.

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¿Cómo están las municipalidades de Puno?

Estas cifras corresponden al conjunto del país y no permiten determinar cuántas municipalidades de la región Puno cuentan con centros de emergencia, maquinaria operativa o serenazgo. Para conocer esa realidad se necesita el detalle regional del registro del INEI.

El informe reúne información de municipalidades provinciales, distritales y de centros poblados, con el propósito de ofrecer datos que ayuden a mejorar la planificación y los servicios que reciben los ciudadanos.