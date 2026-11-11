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Senamhi prevé lluvias en Puno del 11 al 15 de noviembre

Hay riesgo de deslizamientos y derrumbes en la selva alta, donde el fin de semana se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/11/2026
Lluvias en Puno

Las lluvias en el altiplano de Puno se extienden hasta el 14 de noviembre y en Carabaya y Sandia hasta el 15, según Senamhi

Foto: CPR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé lluvias de intensidad ligera a moderada en el altiplano de Puno desde hoy, 11 de noviembre, hasta el 14, mientras en la vertiente oriental se incrementarán hasta el 15.

Las precipitaciones comenzaron la noche del domingo y se mantienen desde el lunes, y para hoy se prevé un cielo parcialmente nublado, con cobertura de nubes entre 30 y 80 % y temperaturas diurnas relativamente frescas, entre 13 y 17 grados.

El director de Senamhi Puno, Sixto Flores, informó que la previsión busca alertar a la población sobre las condiciones climáticas de los próximos días, con el fin de que tome medidas frente a las lluvias y sus posibles efectos.

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Zonas más afectadas y riesgos en la selva

En el altiplano, las lluvias serían de carácter generalizado y afectarían a la mayoría de las provincias de la región, con una intensificación gradual hasta el viernes, según la previsión.

Mientras tanto, en las provincias de Carabaya y Sandia, zona de la vertiente oriental, las lluvias aumentarán desde hoy, y entre el sábado y el domingo se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

La población de la selva alta, en zonas con pendientes y cortes de carretera, debe tomar precauciones ante el riesgo de deslizamientos o derrumbes por las lluvias intensas, y el titular de Senamhi Puno recomendó estar atentos a las condiciones meteorológicas.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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