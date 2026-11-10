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San Román: Incautan mercancía y vehículo valorizados en más de S/ 308 mil por presunto contrabando

La intervención ocurrió en el kilómetro 30 de la vía Juliaca–Arequipa, tras detectar inconsistencias en documentos aduaneros; investigan el presunto delito

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/11/2026
Incautan mercancía y vehículo

Policía y Aduanas incautaron azúcar y un camión valorizados en S/ 308 mil en Cabanillas, San Román, y detuvieron al conductor por presunto contrabando

Foto: Difusión

La Policía Nacional y personal de Aduanas incautaron mercancía y un vehículo valorizados en aproximadamente S/ 308 mil durante un operativo contra el presunto contrabando en el puesto de control de Cabanillas, donde también detuvieron al conductor.

La intervención se realizó en el puesto de control de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ubicado en el kilómetro 30 de la vía Juliaca–Arequipa, en el distrito de Cabanillas, provincia de San Román.

Durante el operativo, los agentes intervinieron un vehículo de carga Volvo F-12, de configuración 6×2, que transportaba una considerable cantidad de sacos de azúcar, cuya documentación fue sometida a verificación física y documentaria.

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Detectan inconsistencias en documentos aduaneros

Según la información preliminar, el personal de Aduanas advirtió que los documentos presentados por el conductor no coincidirían con los datos consignados en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), lo que motivó las diligencias correspondientes.

La Policía informó que el valor de la mercancía superaría las cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), condición considerada durante la intervención para proceder con la detención del conductor por la presunta comisión del delito aduanero en la modalidad de contrabando.

De acuerdo con la valorización preliminar de SUNAT-Aduanas, los sacos de azúcar incautados tendrían un valor aproximado de S/ 108 mil, mientras que el vehículo intervenido estaría valorizado en alrededor de S/ 200 mil.

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Investigación por presunto delito aduanero

La suma de ambos valores alcanza aproximadamente S/ 308 mil, monto que corresponde a la mercancía y al vehículo incautados durante el operativo realizado en el puesto de control de Cabanillas.

La Policía Nacional señaló que continuará realizando acciones de control en coordinación con las autoridades aduaneras para combatir los delitos aduaneros y el contrabando, así como proteger la legalidad y la economía nacional.

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