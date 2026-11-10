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Juliaca: Delincuentes simulan intervención policial y roban camioneta a una familia

Los sujetos simularon una intervención policial y agredieron a los ocupantes; la familia pide revisar cámaras locales para ubicar la camioneta robada en Juliaca

Ivan Coari
Ivan Coari 10/11/2026
delincuentes simulan intervención policial y roban camioneta

Tres delincuentes armados robaron una Toyota Hilux, dinero y celulares a una familia en Lampa, Juliaca; ofrecen S/ 20 000 por datos de la camioneta gris

Foto: IRCS

Tres delincuentes armados que simularon una intervención policial asaltaron a una familia y le robaron una camioneta, dinero y celulares, la noche del sábado 7 de noviembre, en la salida a Lampa, en Juliaca, tras obligar al conductor a detenerse.

El atraco ocurrió aproximadamente a las 10:30 p. m., a la altura de la escuelita del sector Centro Jara, cuando el agraviado viajaba hacia el centro poblado de Isla junto a su esposa, su hija menor de edad y otro familiar, y creyó que quienes lo intervenían eran policías.

Sin embargo, tres sujetos vestidos de civil y con el rostro cubierto descendieron de una camioneta blanca, rodearon el vehículo y apuntaron con armas a los ocupantes; cuando el conductor intentó resistirse, lo golpearon y realizaron dos disparos al aire, por lo que entregó la unidad para proteger a sus familiares.

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Familia ofrece recompensa por el vehículo

Los asaltantes se llevaron una Toyota Hilux 2024, de color gris oscuro metálico y placa BZL-731, además de dinero en efectivo, celulares y documentos; el agraviado denunció que su esposa y los demás ocupantes también fueron agredidos.

El propietario señaló que acudió a una dependencia policial para denunciar el robo, pero cuestionó la falta de respuesta y operativos para ubicar a los responsables; también afirmó que Serenazgo llegó cuando el asalto ya había ocurrido.

La familia ofrece una recompensa de S/ 20 000 por información que permita localizar la camioneta y pidió a los vecinos revisar sus cámaras de seguridad, especialmente en las rutas por donde pudieron circular los dos vehículos, además de comunicarse al 984137874.

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Etiquetas:
Ivan Coari
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