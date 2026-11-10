Trabajadores mineros exigen justicia por robo de 18 kilos de oro en La Rinconada

Trabajadores mineros de La Rinconada y Lunar de Oro exigieron justicia en Juliaca tras el robo de 18,5 kilos de oro, de los cuales solo se recuperaron 3,5 kilos, mientras los 15 kilos restantes continúan desaparecidos.

La movilización se realizó este martes con pancartas y arengas por las principales calles de Juliaca y culminó en la Plaza de Armas, donde los dirigentes exigieron cadena perpetua para los integrantes de la presunta banda criminal.

Los representantes de las empresas agraviadas informaron que ocho personas permanecen detenidas y que durante los allanamientos en Azángaro, Juliaca y La Rinconada se encontraron armas de fuego, dinero, material aurífero y balanzas que presuntamente servían para distribuir el oro.

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Investigación busca identificar a toda la organización

El juez Augusto Castillo Cordero evaluaba el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra los investigados, mientras los representantes de las empresas afectadas esperaban que el proceso avance y permita esclarecer el destino del material robado.

El abogado de los afectados, Samuel Cari Yana, advirtió que detrás del robo podría operar una organización criminal de mayor alcance, por lo que pidió ampliar las investigaciones e involucrar a la Fiscalía especializada en crimen organizado y a unidades policiales de alta complejidad.

Durante la protesta, los dirigentes denunciaron que los asaltos a mano armada y los asesinatos se repiten en La Rinconada y Lunar de Oro, afectando directamente a los trabajadores mineros, uno de cuyos representantes manifestó: «Estos asaltos son imparables, creo que ya no podemos aguantar más, no nos dejan trabajar».

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Exigen mayor seguridad en centros mineros

Los manifestantes cuestionaron la falta de apoyo de las autoridades frente a la inseguridad en ambos centros poblados y reclamaron una intervención efectiva para frenar los asaltos y otros hechos violentos que afectan a la población trabajadora.

Los dirigentes insistieron en que el robo de los 18,5 kilos de oro no debe quedar impune y exigieron que las investigaciones permitan identificar a todos los responsables y determinar dónde se encuentra el material que todavía no ha sido recuperado.