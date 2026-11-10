Juliaca: Detienen a cuatro hombres por presunta trata de personas y rescatan a 19 mujeres

Cuatro hombres fueron detenidos por su presunta vinculación con el delito de trata de personas durante un operativo en el establecimiento La Previa, en Juliaca, donde la Policía rescató a 19 mujeres y desarticuló a la presunta banda criminal “Los Pericos de Torococha”.
La intervención se realizó en la intersección de los jirones San Agustín y Mama Ocllo, donde los efectivos policiales ejecutaron diligencias para intervenir presuntas actividades ilícitas que se desarrollarían en el establecimiento.
Durante el operativo, los agentes rescataron a 19 mujeres mayores de edad que realizaban labores como damas de compañía en el local, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para las diligencias y medidas de protección correspondientes.
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Incautan objetos y dinero en el establecimiento
La Policía incautó cuatro talonarios de tickets y tickets sueltos, un equipo POS Izipay, un tampón azul, un sello con la inscripción “Disco Bar Brindis” y tres cámaras de videovigilancia, como parte de las diligencias de investigación.
Asimismo, los agentes decomisaron tres equipos celulares de diferentes marcas y S/ 570 en efectivo, elementos que serán sometidos a las pericias y diligencias correspondientes para establecer su posible relación con los hechos investigados.
La Policía Nacional señaló que continuará con las acciones de prevención e investigación contra la trata de personas y otras formas de criminalidad que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales.
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