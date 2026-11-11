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Hombre de 60 años pide ayuda tras quedar con una fractura en Juliaca

El poblador de Caracoto afirma que no puede cubrir sus necesidades básicas ni trabajar durante su recuperación y solicita solidaridad para afrontar sus gastos diarios

Ivan Coari
Ivan Coari 11/11/2026
Pablo Chambi Quispe

Pablo Chambi Quispe, de 60 años, pide alimentos y apoyo económico en Juliaca tras sufrir una fractura en la pierna izquierda que limita su movilidad

Foto: IRCS

El ciudadano Pablo Chambi Quispe, de 60 años, llegó con lágrimas a la plaza de Armas de Juliaca para pedir ayuda económica y alimentos, debido a una fractura en la pierna izquierda que le impide trabajar y movilizarse.

El poblador, natural de Caracoto, atribuyó su lesión a una agresión de sus propios familiares y señaló que permanece sin recursos para cubrir su alimentación y atender sus necesidades básicas.

«No puedo ni trabajar, me falta mi alimentación», expresó entre lágrimas, al asegurar que sus hermanos y sobrinos no se habrían acercado para visitarlo ni brindarle apoyo durante este difícil momento.

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La fractura limita sus actividades diarias

Chambi Quispe indicó que la lesión compromete su pierna izquierda y que su recuperación demorará, por lo que actualmente tiene dificultades para ir al baño, bañarse y cambiarse de ropa sin ayuda.

El hombre recordó que anteriormente trabajaba en el mercado Los Triunfadores, donde algunas personas le brindaron apoyo, y agradeció a integrantes de una congregación nazarena por proporcionarle alimentos.

Pide apoyo para cubrir sus necesidades

Ante esta situación, el poblador pidió la solidaridad de Juliaca para conseguir alimentos y recursos económicos que le permitan subsistir mientras enfrenta las limitaciones provocadas por la fractura.

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«Quiero que me apoye el pueblo juliaqueño, con un granito de arena», manifestó Chambi Quispe, quien permanece a la espera de ayuda para afrontar sus necesidades mientras no puede trabajar.

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Etiquetas:
Ivan Coari
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