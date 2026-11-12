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Sabio andino anuncia veranillo prolongado en el altiplano entre diciembre y enero

El Senamhi Puno reconoce el valor de las cabañuelas, pero pide comprobar científicamente estos conocimientos antes de validar sus pronósticos climáticos

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 12/11/2026
Sabio andino anuncia veranillo prolongado

Genaro Quispe pronostica un veranillo prolongado de diciembre a mediados de enero en el altiplano, según sus observaciones ancestrales para la campaña agrícola 2026-2027

El sabio andino Genaro Quispe Quispe, natural del distrito de Taraco, provincia de Huancané, pronosticó un veranillo prolongado en el altiplano desde diciembre hasta mediados de enero, según su lectura de las cabañuelas para la campaña agrícola 2026-2027.

Quispe explicó que su pronóstico se basa en la observación de los primeros 15 días de agosto, práctica ancestral que permite interpretar las posibles condiciones del tiempo durante la temporada de lluvias.

El sabio señaló que también considera las señales astrales para realizar sus predicciones y recomendó a los agricultores hacer seguimiento a los cambios del clima, porque estos pronósticos pueden cumplirse o no.

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Cabañuelas y señales del clima

“Hay que tener cuidado, pero también hay que hacer seguimiento”, advirtió Quispe, quien planteó utilizar cuadros de seguimiento para comparar las señales observadas con las condiciones reales del tiempo.

Durante el intercambio de conocimientos, un sabio procedente de Bolivia explicó que en su país observan los días uno al tres de cada mes para anticipar el comportamiento climático.

Según su explicación, los aciertos de estas observaciones habrían disminuido de más del 90 % a cerca del 60 %, situación que relacionó con los efectos del cambio climático.

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Enseñan conocimientos a niños del altiplano

Por su parte, Edgar Cutipa, sabio andino de la provincia de El Collao, destacó la importancia de enseñar a niños de seis a doce años a interpretar el tiempo y el clima mediante un almanaque agrofestivo.

Indicó que este aprendizaje puede ayudar a las familias a planificar su alimentación durante el año, tomando en cuenta los conocimientos tradicionales vinculados a las actividades agrícolas.

Senamhi pide comprobar los pronósticos

El jefe del Senamhi Puno, Sixto Flores Sancho, reconoció el valor de las observaciones ancestrales, pero señaló que necesitan pasar por un proceso de comprobación científica.

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“Hay mucha observación, mucho conocimiento, pero también requiere comprobación”, manifestó Flores, quien convocó a las universidades a participar en la validación de estos saberes.

El funcionario recordó que el rescate de estos conocimientos se encuentra en una primera etapa, por lo que todavía se requiere investigación para determinar su correspondencia con los registros meteorológicos.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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