Nueva invasión de terreno complica proyecto del centro de salud Vallecito, que aún no tiene financiamiento

El terreno destinado a la construcción del centro de salud Vallecito, en la ciudad de Puno, volvió a ser invadido apenas tres meses después de que se ejecutara un desalojo para recuperar el predio. La nueva ocupación afecta aproximadamente 100 metros cuadrados de un área total de 2.000 metros cuadrados y se suma a otro problema que mantiene paralizado el proyecto: la falta de presupuesto para iniciar su construcción, según informó el director de la Red Integrada de Salud (RIS) Puno, Darwin Hidalgo Blanco Shocosh.

El funcionario explicó que, tras el desalojo realizado en coordinación con el Gobierno Regional, se procedió a cercar todo el terreno con calaminas, con el propósito de evitar nuevas ocupaciones. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, otra persona ingresó y tomó posesión de una parte del predio, argumentando que cuenta con documentos que acreditarían su derecho sobre ese espacio.

Ante esta situación, la RIS Puno remitió los documentos a la Procuraduría para que se inicien las acciones legales correspondientes y se gestione una nueva diligencia de desalojo. Hidalgo Blanco precisó que deberán esperar las notificaciones y la coordinación con la Policía Nacional para recuperar el área ocupada, debido a que no pueden intervenir al margen del procedimiento legal.

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Pero la recuperación total del terreno no garantiza el inicio de la construcción. El director de la RIS Puno confirmó que el proyecto cuenta con perfil y código de inversión, pero todavía no dispone de financiamiento. En consecuencia, no hay presupuesto asignado ni una fecha definida para comenzar los trabajos, por lo que la ejecución del establecimiento continúa pendiente.

En otro momento, el funcionario también se refirió al traslado de las oficinas de la RIS Puno por la demolición y futura construcción del hospital Manuel Núñez Butrón. Al respecto, indicó que las dificultades iniciales por el cambio de local fueron superadas y que actualmente los trabajadores se encuentran instalados en condiciones adecuadas. Asimismo, aseguró que los inconvenientes relacionados con el pago de alquileres ya fueron solucionados.