JNE explica por qué exalcaldes no podrán asumir alcaldías en el periodo 2027-2030

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los alcaldes que ejercieron durante el periodo 2023-2026 no podrán volver a asumir la misma alcaldía durante la gestión 2027-2030, aunque hayan postulado como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una decisión que busca impedir la reelección inmediata mediante la sucesión municipal.

La disposición significa que un alcalde que termina su gestión y participa en los últimos comicios como primer regidor no podrá recibir la credencial de alcalde ni ocupar ese puesto si el candidato de su lista renuncia, es excluido o queda fuera por una tacha.

La restricción también se aplicará si durante el nuevo periodo municipal se produce una vacancia o suspensión (separación temporal del cargo), pues el exalcalde no podrá regresar a la alcaldía mediante el mecanismo de reemplazo establecido para estos casos.

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La Constitución como fundamento de la decisión

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, explicó que la decisión se sustenta en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, por lo que una persona que ya ejerció ese cargo no puede volver a ocuparlo en el periodo municipal siguiente.

La funcionaria precisó que el problema no está en la participación electoral como regidor, sino en la posibilidad de utilizar esa posición para regresar a la alcaldía, debido a que la prohibición constitucional también debe respetarse cuando se aplica la sucesión municipal.

En esa interpretación, la condición de primer regidor no garantiza automáticamente el acceso a la alcaldía, ya que la persona debe cumplir los requisitos legales para asumir el cargo y no encontrarse comprendida en una prohibición constitucional.

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Qué establece la sucesión municipal

Clavijo explicó que la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que, ante la vacancia o suspensión del alcalde, debe asumir el primer regidor hábil de la lista, pero destacó que la palabra «hábil» es determinante para establecer quién puede ocupar legalmente el puesto.

Esto significa que no basta con aparecer en el primer lugar de la lista de regidores, pues el candidato también debe estar autorizado por la Constitución y las leyes para ejercer la alcaldía, condición que no cumplen quienes están comprendidos en la prohibición de reelección inmediata.

Por ello, cuando el primer regidor haya ejercido anteriormente como alcalde de la misma jurisdicción, corresponderá que asuma el siguiente regidor hábil de la lista, sin que la restricción le quite automáticamente su condición de integrante del concejo municipal.

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Los casos que deberá corregir el organismo electoral

La decisión se adoptó durante la revisión de oficio de las proclamaciones electorales, procedimiento mediante el cual el JNE examina las decisiones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) para comprobar que respeten los resultados y las normas electorales.

En su primera resolución, el organismo revisó 427 actas de proclamación e identificó seis casos relacionados con la restricción a exalcaldes, en los que dispuso corregir la proclamación para que el cargo corresponda al siguiente regidor hábil de la lista ganadora.

La secretaria general señaló que este criterio también será aplicado en las siguientes revisiones, debido a que el JNE debe garantizar que las autoridades proclamadas para el periodo 2027-2030 cumplan las condiciones constitucionales y legales para ejercer sus cargos.

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