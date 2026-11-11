Roban parlante valorizado en más de 500 soles en mercado Túpac Amaru

Los comerciantes del mercado Túpac Amaru de Juliaca se encuentran en alerta tras el robo de un parlante valorizado en más de 500 soles, sustraído de un puesto de venta de electrodomésticos. El hecho ocurrió ayer por la tarde y generó preocupación entre los vendedores del centro de abastos.

Según la información proporcionada por los comerciantes, un presunto delincuente llegó al sector y habría intentado distraer al vendedor que atendía el establecimiento. En medio del descuido, el sujeto habría aprovechado para llevarse el parlante sin ser intervenido.

El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en distintos puestos de venta. Además, la fotografía del presunto responsable comenzó a circular entre los comerciantes, quienes buscan reconocerlo y evitar que vuelva a cometer hechos similares en la zona.

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Comerciantes se organizan ante nuevos robos

Los vendedores del mercado expresaron su preocupación y molestia por los hechos delictivos que afectan al establecimiento. Señalaron que se mantienen organizados y unidos para hacer frente a los robos y asaltos que, según indicaron, se registran con frecuencia tanto dentro como en los alrededores del centro comercial.

Asimismo, advirtieron que los comerciantes están cansados de la delincuencia y aseguraron que han identificado a varios sujetos que presuntamente integrarían una banda dedicada al robo de productos. De acuerdo con sus declaraciones, esta agrupación actuaría bajo esa modalidad en el interior y exterior del mercado.

Ante esta situación, los comerciantes comunicaron la alerta a sus bases y comités para mantenerse vigilantes durante los próximos días y prevenir nuevos incidentes. También pidieron estar atentos a cualquier persona sospechosa y adoptar medidas para proteger sus puestos y mercadería.

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