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Dictan prisión preventiva contra seis investigados por robo agravado a minera en Ananea

Los investigados habrían sustraído dinero, oro y celulares tras asaltar una planta de procesamiento con armas de fuego y violencia

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/11/2026
Dictan prisión preventiva contra seis investigados

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea dictó nueve meses de prisión preventiva contra seis presuntos coautores de robo agravado

Foto: CPR

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea dictó nueve meses de prisión preventiva contra seis presuntos coautores del delito de robo agravado, con la agravante de integrar una organización criminal, en agravio de la Corporación Minera Ananea (CMASA) y otros.

Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2026, cerca de las 2:00 a. m., en la planta de procesamiento de CMASA, en el centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea (San Antonio de Putina).

Los investigados habrían actuado de manera coordinada, aprovechando información privilegiada sobre la seguridad, y habrían golpeado y amenazado con armas de fuego al personal antes de sustraer S/ 5000 en efectivo, 18 591 gramos de mineral aurífero y teléfonos celulares.

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Reparto del botín y decisión del juzgado

Después, el botín fue trasladado al centro poblado La Rinconada, donde los investigados habrían repartido el mineral aurífero y el dinero, además de pesar el oro con balanzas electrónicas y comercializar clandestinamente parte de este.

Además, habrían ocultado el dinero, el oro restante y las armas de fuego en inmuebles de Azángaro y Juliaca; parte de las armas fue hallada a unos 700 metros de la planta, en un pequeño orificio debajo del pajonal.

El magistrado Augusto Castillo Cordero evaluó los elementos del Ministerio Público y dispuso la prisión preventiva, es decir, el encierro durante el proceso, al advertir indicios que vincularían a los investigados con el delito y una pena probable superior a cinco años.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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