Puno: Concejo ratificaría decisión de no acreditar al ganador en elecciones de Salcedo

El Concejo Municipal de Puno ratificaría la decisión del comité electoral de no acreditar al ganador de las elecciones del centro poblado de Salcedo, según afirmó el regidor Lizardo Rojas Bustincio, tras las observaciones registradas en los comicios.
El concejal explicó que el presidente del comité electoral habría comunicado mediante un documento que no acreditará al ganador, aunque precisó que el Concejo Municipal todavía no recibió un pronunciamiento oficial que permita conocer formalmente el caso.
«El comité electoral es una instancia completamente independiente y, si no acredita, nosotros tendríamos que ratificar esa petición», declaró el regidor a Pachamama Radio, al referirse a la posible decisión municipal.
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Observaciones en otros centros poblados
Rojas Bustincio también señaló que en algunos centros poblados ganó el voto blanco y que se conoció el caso de un candidato a alcalde que no pertenecería a la localidad donde postuló, sino a otro centro poblado.
El regidor indicó que el tema no figura en la agenda de la sesión ordinaria del último martes, aunque dejó abierta la posibilidad de que el Concejo adopte decisiones frente a los inconvenientes registrados en algunos centros poblados.
Finalmente, consideró necesario mejorar la organización de los procesos electorales, con mayor cuidado en la identificación de los votantes, la inscripción de candidatos y los procedimientos relacionados con la dirección de residencia.
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