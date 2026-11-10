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Puno: obra de pista y veredas del jirón Juli continuará hasta su conclusión

El dirigente Rodolfo Cutipa informó que la ejecución seguirá conforme al expediente técnico, pese a las observaciones sobre su elaboración

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 10/11/2026
Rodolfo Cutipa

Municipalidad de Puno, Emsapuno y vecinos acordaron aportar materiales y recursos para continuar los trabajos en el barrio Porteño

Foto: JAC

La obra de pista y veredas del jirón Juli, ubicado en el barrio Porteño de Puno, continuará hasta su conclusión tras un acuerdo entre dirigentes y la Municipalidad Provincial de Puno, informó Rodolfo Cutipa, representante del Frente de Interés de Puno, a Pachamama Radio.

Según el acuerdo, la municipalidad aportará combustible para romper las veredas, mientras que Emsapuno también contribuirá con recursos y los vecinos proporcionarán cemento y hormigón como contrapartida para continuar los trabajos.

“La buena noticia es que la obra sigue en ejecución y debe concluirse conforme a lo establecido en el expediente técnico”, afirmó Cutipa, quien destacó la disposición del gerente de Desarrollo Urbano para mantener la ejecución del proyecto.

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Municipio y vecinos acuerdan aportes para la obra

El dirigente señaló que el expediente técnico no habría sido elaborado adecuadamente, debido a que contemplaba únicamente la construcción de una pista y no incluía veredas, pese a que el jirón Juli se encuentra en el centro de la ciudad.

Cutipa indicó que el barrio Porteño es considerado una zona turística, por lo que sus vecinos buscan mejorar la imagen urbana mediante la participación conjunta en la ejecución de la obra.

Finalmente, planteó que otros barrios y urbanizaciones también puedan organizarse para elaborar sus proyectos y contribuir con mejoras para el ornato de Puno, mientras se gestionan nuevas inversiones para la ciudad.

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Etiquetas:
Jhon Arocutipa
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