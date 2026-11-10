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Presidenta de la JNJ advierte a jueces que no pueden usar la justicia para silenciar a periodistas

Abogados expusieron quejas por demoras procesales, decisiones judiciales y actuaciones fiscales; la JNJ recogió los cuestionamientos para su evaluación por las instancias competentes

Pachamama Radio
Pachamama Radio 10/11/2026
María Teresa Cabrera Vega

María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, pide prudencia a jueces en procesos contra periodistas durante audiencia en Puno, donde abogados denuncian presuntas irregularidades

Foto: Difusión

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera Vega, pidió a los magistrados actuar con prudencia frente a procesos contra periodistas durante su visita a Puno, donde recibió denuncias sobre irregularidades en la administración de justicia y cuestionamientos contra jueces y fiscales.

La audiencia se desarrolló en el auditorio del Colegio de Abogados de Puno, con participación de abogados y representantes de la institución, quienes expusieron presuntas irregularidades en investigaciones fiscales, decisiones judiciales, demoras procesales y actuaciones de magistrados en diferentes casos de la región.

La presidenta de la Junta Nacional de Justicia, María Teresa Cabrera Vega, sostuvo que los jueces deben actuar con cautela frente a procesos que involucren a periodistas y señaló: “Espero que los magistrados actúen con mucha prudencia, mucha coherencia, respetando la libertad de prensa, la libertad de información, el derecho a la crítica y de opinión”.

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Abogados exponen cuestionamientos contra jueces y fiscales

Los participantes presentaron quejas relacionadas con la actuación del Ministerio Público, entre ellas demoras en investigaciones, deficiente calificación de denuncias y falta de diligencias para identificar responsables de delitos, según los testimonios expuestos durante la audiencia desarrollada en Puno.

Entre los casos mencionados figuró el del fiscal de la Fiscalía Mixta de Acora, Ernesto Machaca Luque, contra quien se expusieron cuestionamientos, así como el del juez Augusto Castillo Cordero, señalado por presuntas demoras en sentencias, maltrato durante audiencias y decisiones judiciales cuestionadas.

Los abogados también expusieron observaciones sobre el tiempo concedido para las defensas, con intervenciones que, según sus denuncias, duraban apenas tres o cuatro minutos, situación que generó cuestionamientos sobre el derecho de defensa y las condiciones para desarrollar adecuadamente los argumentos legales.

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Casos judiciales reavivan preocupación por libertad de prensa

Durante la audiencia se mencionó al juez Guido Echevarría Tiznado, cuya destitución fue planteada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, según lo expuesto en el programa, por presuntas irregularidades relacionadas con procesos sobre terrenos y decisiones judiciales vinculadas al Colegio Politécnico Huáscar.

El conductor también relacionó los cuestionamientos con procesos contra periodistas que investigaron conflictos de interés público en Puno y mencionó los casos de Paola Ugaz y Kevin Moncada, en medio de advertencias internacionales sobre el uso de procedimientos judiciales para hostigar a trabajadores de prensa.

La visita de la presidenta de la JNJ permitió recoger denuncias sobre el funcionamiento del sistema de justicia en Puno, mientras los casos expuestos quedan sujetos a las instancias correspondientes, que deberán evaluar los cuestionamientos y determinar las responsabilidades que correspondan dentro de sus competencias.

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Redacción: Frank Pancca
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