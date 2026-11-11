Senamhi Puno incorpora saberes de señaleros andinos para mejorar pronósticos del tiempo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno reconoce los saberes de los señaleros andinos para aportar al pronóstico del tiempo, mediante conocimientos ancestrales que todavía se encuentran en una primera etapa de recuperación.
El director del Senamhi Puno, Sixto Flores Sancho, explicó que esta iniciativa comenzó en 2021, después de concluir un proyecto financiado por la Comunidad Europea entre 2019 y 2021.
Desde entonces, se realizan reuniones semanales para compartir conocimientos sobre las señas de la naturaleza, los indicadores biológicos y la cosmovisión andina, con participación de personas que conservan estas prácticas tradicionales.
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Aves y plantas ayudan a leer el clima
Flores destacó el valor de estos conocimientos y señaló: “Es una labor de rescate de los saberes ancestrales, es bastante rico el conocimiento que tienen los sabios andinos”.
Los señaleros observan aves, plantas, astros y animales para interpretar posibles cambios del tiempo, aunque estos indicadores pueden variar entre provincias y departamentos, según las características de cada zona.
El director explicó que las señales no son iguales en todo el territorio, pues existen diferencias entre el norte, centro y sur de la región andina, por lo que deben estudiarse según cada lugar.
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Cambio climático modifica las señales naturales
El cambio climático también afecta estos indicadores, advirtió Flores, quien señaló que las alteraciones se aceleran por factores como la tecnología y la contaminación, modificando las condiciones que observan los sabios andinos.
El funcionario reconoció que todavía falta la validación científica de estos conocimientos y planteó involucrar al Ministerio de Cultura, universidades e institutos para desarrollar ese trabajo.
Mientras se avanza en esa validación, el Senamhi Puno ya considera parte de estos saberes en sus pronósticos del tiempo, como un aporte del conocimiento ancestral a la observación meteorológica.
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