San Román: Comerciantes de Túpac Amaru defienden sus puestos ante disputa judicial

Más de 600 comerciantes de las plataformas Acomitas III, IV y V realizaron un plantón frente al Poder Judicial de Juliaca, mientras se evaluaba una medida cautelar relacionada con la posesión de los terrenos donde trabajan.
Los vendedores señalaron a Miguel Cano Mullisaca, a quien atribuyen la intención de apropiarse del espacio y cobrar 3.000 dólares por cada puesto para permitir la permanencia en el mercado.
El conflicto está relacionado con el expediente N.° 9728-2014, un proceso iniciado contra Cano Mullisaca, según los comerciantes, quienes afirmaron que el caso continúa en trámite.
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Los manifestantes también lo acusaron de presentar documentos presuntamente falsos ante Registros Públicos y de inscribir a menores como integrantes de un comité, afirmaciones que deberán ser verificadas judicialmente.
Los comerciantes sostuvieron que trabajan en la Plaza Internacional Túpac Amaru desde 1990, además señalaron que sus familias dependen de los ingresos obtenidos en esos puestos.
Los vendedores rechazaron que Cano Mullisaca sea propietario del terreno y afirmaron que una persona de apellido Paredes figura como titular, por eso pidieron revisar toda la documentación.
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Durante la protesta, los comerciantes exigieron rapidez en las investigaciones y corearon consignas en defensa de sus puestos, mientras anunciaron que no abandonarán el lugar.
La medida cautelar continuaba en evaluación al cierre de la cobertura, por lo que los comerciantes esperan que la decisión judicial reconozca su posesión y ayude a resolver el conflicto iniciado en 2014.
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