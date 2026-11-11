Hallan balas y presunta dinamita en local de candidata en Juliaca

Morelia Apaza, candidata a vicegobernadora por Así Juntos por el Perú, denunció que su local de campaña en Juliaca fue encontrado con mensajes de «Renuncia» e insultos pintados en la fachada. En la puerta del establecimiento también dejaron tres balas sin percutar, un objeto que sería presunta dinamita y una bolsa negra cuyo contenido se desconoce.

El hecho fue reportado en la cuadra 11 del jirón 2 de Mayo, en la ciudad de Juliaca, provincia de San Román. Apaza, quien integra la fórmula electoral encabezada por Marcelino Tonconi, llegó al establecimiento durante la mañana y encontró los mensajes y objetos abandonados en el ingreso del local partidario.

La candidata indicó que el día anterior el establecimiento se encontraba en condiciones normales y estimó que los objetos habrían sido dejados durante la madrugada, entre las 2:00 y las 3:00. Por ello, se buscaba reunir imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables.

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Candidata relata presuntas presiones para renunciar

Apaza relató que el miércoles 6 de noviembre, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, recibió la visita de tres personas en su local. Identificó a dos de ellas como Nicolás Parada y Milton Apaza, regidor, mientras que al tercer visitante lo describió como un hombre alto y canoso, cuya identidad aseguró desconocer.

Según su versión, los tres hombres le pidieron que renunciara a su candidatura. También le habrían manifestado que las personas de su organización política habían cambiado de posición y que, si aceptaba retirarse, podría recuperar el dinero que había invertido en la campaña electoral.

La candidata afirmó que rechazó la propuesta y respondió que no renunciaría ni abandonaría al ingeniero Marcelino Tonconi. Asimismo, explicó que la inversión destinada a su campaña proviene de sus propios recursos y del apoyo económico de sus padres, y que decidió retirarse de la reunión después de escuchar el planteamiento de los visitantes.

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Pide garantías para su seguridad y la de su familia

Tras encontrar los objetos en la puerta de su local, Morelia Apaza responsabilizó a las personas que la visitaron por cualquier situación que pudiera afectar su integridad, la de sus familiares o la de sus colaboradores. Señaló que tiene una familia detrás de ella y pidió que la campaña electoral se desarrolle de manera limpia, sin amenazas ni agresiones contra ninguna persona.

Entre los objetos encontrados se reportaron tres balas sin percutar, un artefacto amarillo que sería presunta dinamita y una bolsa negra. Hasta el momento, no se ha confirmado si el objeto corresponde a un explosivo ni se conoce el contenido de la bolsa.

La Policía Nacional del Perú fue alertada y se esperaba su presencia para realizar la constatación correspondiente. También se aguardaba la intervención del Ministerio Público para recoger las evidencias y desarrollar las diligencias que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Autoridades deberán esclarecer lo ocurrido

La recopilación de imágenes de las cámaras de videovigilancia forma parte de las acciones previstas para identificar a quienes habrían dejado los objetos y realizado las pintas en la fachada del establecimiento. La intervención de las autoridades permitirá determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Familiares y simpatizantes llegaron al local de campaña para acompañar a la candidata, quien manifestó estar consternada y en estado de conmoción por lo sucedido.

Finalmente, Apaza pidió a las autoridades que investiguen el caso y garanticen su seguridad y la de su familia, mientras se espera que las diligencias permitan esclarecer el hallazgo de los objetos y las pintas en su local de campaña.

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