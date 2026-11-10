Viuda denuncia que Sedajuliaca no cumplió con apoyar tras muerte de trabajador

A nueve meses de la muerte de su esposo, Nancy Adco Apaza denunció que Sedajuliaca no cumplió con las promesas de apoyo económico tras el fallecimiento de César Hanco Ancasi, quien murió sepultado mientras realizaba trabajos de instalación de buzones para la empresa.

El accidente ocurrió el jueves 5 de febrero, cuando el trabajador de 50 años realizaba labores a espaldas del terminal terrestre de Juliaca; según su esposa, ya había sufrido derrumbes durante trabajos similares y anteriormente estuvo a punto de quedar aplastado por la tierra.

La viuda afirmó que, después del fallecimiento, representantes de la empresa prometieron cubrir los gastos del sepelio y cumplir con los beneficios laborales, pero aseguró que no recibió ningún aporte económico y tuvo que asumir los pagos con sus propios recursos.

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Viuda cuestiona trámites y falta de respaldo

Adco Apaza también cuestionó que, durante los trámites posteriores a la muerte de su esposo, le solicitaran firmar un documento cuyo contenido desconocía, por lo que decidió consultar con un abogado antes de firmarlo; posteriormente, según relató, la empresa le indicó que debía resolver el caso por la vía legal.

La mujer sostuvo que su esposo era trabajador nombrado y llevaba entre 12 y 14 años de servicio en Sedajuliaca, además de cumplir jornadas nocturnas cuando la empresa lo requería, pese a lo cual considera que no recibió el respaldo esperado tras su fallecimiento.

La viuda pidió justicia y exigió al gerente y a las autoridades que la empresa cumpla con sus obligaciones laborales, pues ahora tiene bajo su responsabilidad a sus dos hijos de 14 y 16 años; «Mi esposo salió sano a trabajar y esto no debía ocurrir», expresó.

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