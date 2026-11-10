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Coordinador del modulo defensorial de Juliaca: niega haber reportado saqueos en tesis de candidata

La investigación académica atribuye daños a las movilizaciones de Juliaca, pero la Defensoría afirma que no registró saqueos y queda pendiente la respuesta de la candidata

Pachamama Radio
Pachamama Radio 10/11/2026
Nivardo Enríquez Barriales

Nivardo Henríquez, coordinador defensorial de Juliaca, niega aportar datos sobre saqueos y vandalismo para la tesis de Yashira Apaza sobre protestas de 2023

Foto: IRCS

Coordinador del modulo defensorial de Juliaca, Nivardo Enríquez Barriales, negó haber reportado saqueos, vandalismo o intentos de tomar el poder durante las protestas de enero de 2023 en Juliaca, preciso no haber proporcionado esa información para la tesis de Yashira Morelia Apaza Mamani, candidata a vicegobernadora por la agrupación política asi- Juntos por el Perú de Marcelino Tonconi.

La controversia surgió tras la revisión de la tesis titulada “El derecho a la propiedad privada y el derecho a la protesta en las manifestaciones de Juliaca”, sustentada en 2024 por la candidata, cuyo contenido atribuye a las movilizaciones afectaciones a establecimientos comerciales y otros derechos, el documento incluye una relación de personas e instituciones consultadas durante la investigación.

Durante una entrevista en Pachamama Radio, el representante de la Defensoría del Pueblo de Puno y Juliaca, Nivardo Henríquez, negó haber declarado sobre esos hechos, al precisar: ”La verdad no tenemos casos registrados a ese nivel en nuestro sistema de información de la Defensoría del Pueblo”.

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Defensoría cuestiona las afirmaciones atribuidas a las protestas

La tesis de Apaza sostiene en sus conclusiones que durante las manifestaciones se quebrantó el derecho a la propiedad privada mediante el supuesto uso abusivo del derecho a la protesta, una afirmación que el representante defensorial no respaldó durante la entrevista radial.

Henríquez sostuvo que la institución monitoreó las movilizaciones antes, durante y después de los acontecimientos de enero de 2023, con seguimiento a personas heridas, supervisión de dependencias policiales y atención de denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos fundamentales.

El representante defensorial también afirmó que las movilizaciones respondieron a la voluntad de la ciudadanía y que no registraron casos de saqueos en sus sistemas institucionales, mientras recordó que la Defensoría comunicó a la Fiscalía presuntas agresiones policiales contra propiedades de vecinos y un menor de edad.

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Las fuentes consultadas y los datos de la investigación

La tesis incluye nombres de abogados y especialistas en derecho constitucional y propiedad privada, entre ellos Carlos Álvaro Fernández, Jimmy Vargas Calla, José Vargas Villegas y José Luis Cari Zela, quienes aparecen en la documentación presentada.

Durante la revisión, dos de los profesionales contactados manifestaron no recordar haber participado en una investigación sobre los hechos de Juliaca, mientras Henríquez Barriales, negó haber concedido una entrevista a la candidata y descartó haber proporcionado información que atribuyera saqueos o vandalismo a los manifestantes.

La controversia abre cuestionamientos sobre el sustento de las conclusiones académicas relacionadas con las protestas de enero de 2023 en Juliaca, debido a que la Defensoría del Pueblo desconoce las afirmaciones que se le atribuyen, mientras queda pendiente conocer la respuesta de Yashira Morelia Apaza sobre las fuentes y los procedimientos utilizados en su investigación.

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Redacción: Frank Pancca

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