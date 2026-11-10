UNA Puno anuncia medidas para atender demandas de estudiantes que tomaron el campus

Las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) anunciaron medidas para mejorar el servicio de agua, las instalaciones eléctricas, el comedor, el equipamiento y la conectividad a internet del Centro Experimental de Chuquibambilla, tras la toma del campus por estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Según el pronunciamiento institucional, el 9 de noviembre los estudiantes de los últimos semestres acudieron a la sede central para reunirse con las autoridades de su facultad y presentar sus demandas sobre las condiciones en las que realizan sus prácticas.
Ante esta situación, el Vicerrectorado Académico conformó una comisión de trabajo integrada por autoridades decanales, directores de escuela y del centro experimental, además de representantes estudiantiles, para evaluar los pedidos y gestionar soluciones.
Medidas para mejorar servicios y equipamiento
Entre los acuerdos figura la ampliación de la perforación del sistema de agua potable y la compra de una nueva bomba, mientras una comisión especializada evalúa las instalaciones eléctricas, el comedor y otros servicios para determinar los materiales necesarios.
Para el comedor estudiantil, la universidad asignó partidas presupuestales, incrementó el fondo de caja chica y entregó víveres secos, además de conformar una comisión de fiscalización con representantes del centro y de los estudiantes.
También informó que están en curso los procesos para cubrir plazas administrativas vacantes y que se elaborarán requerimientos para renovar equipos de cocina, mobiliario de descanso e instrumentos de laboratorio, junto con la contratación temporal de internet.
Universidad cuestiona continuidad de la toma
La institución ratificó un proyecto integral de inversión que contempla módulos administrativos, laboratorios, auditorio, residencia para docentes y estudiantes, planta láctea, establos y cobertizos para fortalecer las actividades académicas e investigativas.
Finalmente, las autoridades señalaron que retornaron al campus para continuar el diálogo, pero los estudiantes rechazaron conversar y mantuvieron la ocupación del local, que, según el pronunciamiento, perjudica las labores académicas y administrativas y los procesos de evaluación externa para la acreditación de programas.