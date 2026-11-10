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UNA Puno anuncia medidas para atender demandas de estudiantes que tomaron el campus

La universidad conformó una comisión con autoridades y estudiantes para atender las demandas, pero la ocupación continúa y afecta las labores académicas y administrativas

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/11/2026
UNA Puno anuncia medidas para atender demandas

La UNA anuncia mejoras en agua, electricidad, comedor e internet en Chuquibambilla tras la toma estudiantil, mientras gestiona equipos y servicios para prácticas académicas

Foto: CPR

Las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) anunciaron medidas para mejorar el servicio de agua, las instalaciones eléctricas, el comedor, el equipamiento y la conectividad a internet del Centro Experimental de Chuquibambilla, tras la toma del campus por estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Según el pronunciamiento institucional, el 9 de noviembre los estudiantes de los últimos semestres acudieron a la sede central para reunirse con las autoridades de su facultad y presentar sus demandas sobre las condiciones en las que realizan sus prácticas.

Ante esta situación, el Vicerrectorado Académico conformó una comisión de trabajo integrada por autoridades decanales, directores de escuela y del centro experimental, además de representantes estudiantiles, para evaluar los pedidos y gestionar soluciones.

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Medidas para mejorar servicios y equipamiento

Entre los acuerdos figura la ampliación de la perforación del sistema de agua potable y la compra de una nueva bomba, mientras una comisión especializada evalúa las instalaciones eléctricas, el comedor y otros servicios para determinar los materiales necesarios.

Para el comedor estudiantil, la universidad asignó partidas presupuestales, incrementó el fondo de caja chica y entregó víveres secos, además de conformar una comisión de fiscalización con representantes del centro y de los estudiantes.

También informó que están en curso los procesos para cubrir plazas administrativas vacantes y que se elaborarán requerimientos para renovar equipos de cocina, mobiliario de descanso e instrumentos de laboratorio, junto con la contratación temporal de internet.

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Universidad cuestiona continuidad de la toma

La institución ratificó un proyecto integral de inversión que contempla módulos administrativos, laboratorios, auditorio, residencia para docentes y estudiantes, planta láctea, establos y cobertizos para fortalecer las actividades académicas e investigativas.

Finalmente, las autoridades señalaron que retornaron al campus para continuar el diálogo, pero los estudiantes rechazaron conversar y mantuvieron la ocupación del local, que, según el pronunciamiento, perjudica las labores académicas y administrativas y los procesos de evaluación externa para la acreditación de programas.

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