Ayacucho: Situación de la vía Los Libertadores y alza del combustible encarecen productos que llegan al mercado Nery García

El traslado de productos hacia el mercado Nery García Zárate de Ayacucho enfrenta dos dificultades: el incremento del costo de los combustibles y el deterioro de la carretera Los Libertadores. Ambos factores elevan los gastos de transporte y retrasan la llegada de mercadería procedente de Lima y otras zonas de la costa, según informó Oscar Gamarra, representante de los comerciantes del centro de abastos.

El dirigente explicó que los transportistas trasladan el incremento del combustible al costo de los fletes, que es el pago por llevar los productos hasta Ayacucho. Esta variación repercute en los precios de venta, debido a que los comerciantes deben cubrir el mayor gasto para abastecer sus puestos. Entre los productos que registran incrementos, mencionó la beterraga, cebolla, kion y limón, además del pescado. Sin embargo, precisó que las verduras procedentes del valle de Huamanga mantienen precios con pocas variaciones. Según indicó, los mayores incrementos se presentan en los productos que llegan desde Lima y la costa, mientras que la mercadería de producción local registra alzas mínimas. A este escenario se suma el estado de la vía Los Libertadores. Vargas señaló que los viajes de transporte de carga que anteriormente tomaban entre 14 y 16 horas ahora pueden prolongarse hasta dos días. Explicó que los baches y el deterioro de la carretera dificultan el desplazamiento de los vehículos pesados, incrementan los gastos de mantenimiento y afectan los horarios de descarga. En algunos casos, los camiones llegan cuando los comerciantes de otros mercados ya realizaron sus compras.

El problema del combustible también forma parte del contexto económico nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en setiembre de 2026 los precios de los combustibles para vehículos aumentaron 4,8% a nivel nacional, con incrementos de 5,3% en el gasohol y 3,9% en el diésel. En el mismo periodo, el rubro transporte registró una variación de 0,31%. Asimismo, el índice de precios al consumidor nacional acumuló un incremento de 4,02% entre enero y setiembre. Por su parte, el Gobierno publicó en agosto el Decreto de Urgencia N.° 007-2026, que estableció un subsidio temporal de S/ 4 por galón de diésel B5 y B20 para transportistas autorizados de pasajeros y mercancías, durante tres periodos de adquisición de combustible. La medida respondió al incremento de los costos operativos del transporte terrestre y buscó reducir su traslado a los precios de los bienes y servicios. Respecto a las dificultades en la carretera, Provías Nacional informó en marzo de 2026 que la vía Los Libertadores, correspondiente a la ruta nacional PE-28A, fue declarada en emergencia y anunció intervenciones de mantenimiento en coordinación con el Gobierno Regional de Ayacucho. Un convenio contempló trabajos en aproximadamente 68 kilómetros del corredor vial, donde se habían identificado baches profundos y pérdida de la carpeta asfáltica. Finalmente, Gamarra descartó que los comerciantes estén considerando una paralización como respuesta a esta situación. Señaló que una medida de ese tipo también afectaría a la población y sostuvo que esperan soluciones a los problemas del transporte y la infraestructura vial.

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