Seis años de cárcel para policía que recibió coima de S/500 a cambio de favorecer a un detenido en Huancayo

Seis años de prisión efectiva deberá cumplir el policía Alejandro Puma Bellido, luego de que la Sala Penal Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín confirmara su condena por el delito de cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial.

Según la sentencia de vista, el efectivo solicitó S/3 mil a la hermana de un detenido para favorecerlo en la investigación policial y facilitar la devolución del vehículo que le habían retenido. Ante la imposibilidad de pagar esa suma, la mujer ofreció S/500, propuesta que el policía aceptó.

Dos entregas de dinero

La primera entrega fue de S/250, realizada por la hermana del detenido en la oficina del policía. Los otros S/250 fueron entregados por el propio intervenido, por encargo de su hermana, cuando acudió a recoger el vehículo el 25 de junio de 2021.

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La sentencia recoge las declaraciones de ambos hermanos, quienes confirmaron las dos entregas. Además, incorpora tres audios grabados por la denunciante, cuyas transcripciones fueron valoradas como elementos de corroboración.

En el primer audio, la mujer coordina el encuentro y el envío del dinero a través de su hermano. La conversación comienza así:

—Loc. 1: Aló.

—Loc. 2: Aló señor Gamboa, buenos días, le habla la señora María.

—Loc. 1: Dígame señito como fue.

—Loc. 2: Ya lo legalicé ya, eh estoy viniendo ¿usted creo que esta de franco?

—Loc. 1: Ya escúcheme, escúcheme, son ahorita veinte para las once cierto.

—Loc. 2: Sí.

—Loc. 1: De once y media a doce estoy por ahí por favor, sí.

—Loc. 2: Aya entonces de once y media a doce.

—Loc. 1: Sí, le das a tu hermano, le das a tu hermano.

—Loc. 2: Sí, si él va recoger pues.

—Loc. 1: Y lo encargado pues.

—Loc. 2: Ah ya, ya, no, no se preocupe.

—Loc. 1: Ya listo, nos vemos señor Gamboa.

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En el segundo audio, la conversación hace referencia al policía Puma y a los documentos del vehículo:

—Loc. 1: Aló señor Puma.

—Loc. 2: Sí señora (inentendible), va traer los documentos del carro o no… (inentendible).

—Loc. 1: No, no… si ahorita (inentendible).

—Loc. 2: Venga, ya me estoy yendo por favor.

—Loc. 1: Sí, sí estoy viniendo ya, si no que me ha faltado.

En el tercer audio, la mujer le recuerda que cumplió con el acuerdo y que envió el dinero con su hermano:

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—Loc. 1: Aló señor Puma es que me corta soy la señora María.

—Loc. 2: Aló, aló, ya pues señora, ya le he dicho a tu hermano un ratito que espere estoy yendo a la fiscalía.

—Loc. 1: No, no, no, está bien, sino, yo estoy cumpliendo con usted le he mandado a mi hermano.

—Loc. 2: Ya, ya está bien.

—Loc. 1: Le he mandado los 250 y a usted también le di dos…

Sobre la mención a «señor Gamboa» en el primer audio, la Sala precisó que no encontró en el rol de servicios a otro efectivo policial con ese apellido. Además, la mujer pregunta si el interlocutor estaba de franco, situación que coincidía con el registro de servicio de Puma Bellido para el 25 de junio. Los jueces también señalaron que en los audios segundo y tercero se menciona expresamente al policía Puma.

¿Qué papel jugó otro policía?

Durante la apelación, la defensa cuestionó que se atribuyera a Puma Bellido la responsabilidad por las diligencias, pues sostuvo que el suboficial Mariano Vargas Huamán también participó en el procedimiento y estaba a cargo de la investigación.

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Vargas pertenecía al Grupo 2 de la AREINCRI Huancayo, en el que también estaba incluido Puma Bellido. Además, firmó los registros de detenidos y de vehículos retenidos del 23 de junio de 2021. Posteriormente, el 14 de julio de ese año, remitió a la Fiscalía el Informe Policial N.° 564-21, con los resultados de la investigación y los actuados correspondientes.

Sin embargo, la Sala concluyó que la participación de Vargas y de otros efectivos en las diligencias no descartaba la responsabilidad de Puma Bellido. Los jueces señalaron que la condena se sustentaba en la valoración conjunta de las declaraciones, los audios, los registros y otros documentos.

La sentencia no atribuye responsabilidad penal a Vargas Huamán.

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Ordenan su captura e internamiento

Con la decisión del 28 de octubre de 2026, la Sala confirmó los seis años de pena privativa de libertad efectiva impuestos en primera instancia. También ratificó los tres años y ocho meses de inhabilitación, que incluyen la pérdida del cargo policial y la incapacidad para ejercer función pública, además del pago de S/5 mil por reparación civil.

Asimismo, dispuso que se tramite la inmediata ubicación, captura y conducción de Puma Bellido al establecimiento penitenciario que designe el INPE, al quedar sin efecto la suspensión de la ejecución provisional de la pena.

Lea la nota original aquí o visita el medio HYTIMES.PE

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