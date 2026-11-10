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¡Preocupante! Vecinos de Jaén exigen solución ante constantes colapsos de desagüe en Camal Municipal

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 10/11/2026

Un nuevo colapso del sistema de desagüe en los exteriores del Camal Municipal de Jaén viene generando malestar entre los vecinos, debido al discurrimiento de aguas mezcladas con sangre y…

Un nuevo colapso del sistema de desagüe en los exteriores del Camal Municipal de Jaén viene generando malestar entre los vecinos, debido al discurrimiento de aguas mezcladas con sangre y residuos de los animales sacrificados, que se extienden por la vía pública y desprenden olores fétidos. Según los moradores, el problema es constante y, pese a los reclamos realizados, hasta el momento no se habría solucionado, convirtiendo la zona en un foco de contaminación.

Una de las vecinas manifestó que, la situación es insoportable, además del desagüe que colapsa, existiría una inadecuada disposición de restos de vísceras y otros residuos del camal, cuyos olores afectan a las familias durante todo el día.

Asimismo, manifestó que los vehículos encargados de trasladar la basura dejan restos en el recorrido. La preocupación aumenta debido a la presencia de niños y una institución educativa ubicada a una cuadra del establecimiento, además de viviendas y establecimientos cercanos.

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Ante esta situación, los moradores anunciaron que se reunirán para acudir a las autoridades municipales y solicitar una solución definitiva. También pidieron la intervención del sector Salud, la Defensoría del Pueblo, ante el riesgo que representa este problema para la salud pública y el medio ambiente. Cabe precisar que, se buscó obtener la versión de algún representante del Camal Municipal, pero no se logró una respuesta sobre las causas del nuevo colapso. 

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

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