Arequipa: la Universidad San Pablo sigue en manos de ex miembros del Sodalicio, admite asistente de Espiritualidad

La presencia dominante de exintegrantes del extinto Sodalicio de Vida Cristiana dentro de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) continúa siendo una realidad. Así lo reconoció Víctor Montalvo, asistente de Espiritualidad y Apostolado de la casa de estudios, quien afirmó que algunas personas que formaron parte de la organización religiosa actualmente trabajan o estudian en la institución.

Durante una conferencia realizada con motivo de la presentación de una muestra fotográfica sobre la visita que realizó el actual papa León XIV a Arequipa en 2018, Víctor Montalvo fue consultado acerca de la relación actual entre la Universidad Católica San Pablo y el extinto Sodalicio de Vida Cristiana. En ese contexto, el representante universitario señaló que la organización religiosa fue disuelta por disposición del Vaticano y que ya no existe como sociedad apostólica.

No obstante, precisó que la desaparición de la organización no implicó el alejamiento automático de todas las personas que formaron parte de ella. En ese sentido, reconoció que algunos exintegrantes del Sodalicio continúan vinculados a la comunidad universitaria, ya sea desempeñando funciones laborales o cursando estudios en la UCSP. Asimismo, sostuvo que actualmente no existe un vínculo institucional entre la universidad y la agrupación religiosa desaparecida, sin mencionar que la cúpula de lo que fuera esa organización, disuelta por las evidencias de abusos, sigue al mando.

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La UCSP y el reordenamiento tras la disolución del Sodalicio

Las declaraciones de Víctor Montalvo se producen en un contexto de cambios internos en la Universidad Católica San Pablo tras la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, decretada por el Vaticano en 2025. La medida supuestamente obligó a replantear la estructura de una institución que históricamente estuvo vinculada a dicha organización religiosa y abrió un proceso de reorganización sobre la gestión, el gobierno universitario y el futuro de sus activos. No obstante, no existe evidencia de ninguna ruptura con el antiguo orden.

En julio de este año, la inexplicable renuncia del entonces rector Alonso Quintanilla Pérez-Witch evidenció tensiones internas relacionadas con el control institucional y el proceso de independencia de la universidad respecto al Sodalicio. Diversos informes periodísticos señalaron que, pese a la desaparición formal de la organización, varios exdirectivos continuaban vinculados a la UCSP en áreas académicas y administrativas, situación que cobra relevancia en el contexto de la visita papal y la posición del Vaticano respecto al fin de esta organización y su influencia.

¿Qué es el Sodalicio y cuál fue su vínculo con la UCSP?

El Sodalicio de Vida Cristiana fue una organización católica fundada en Perú que durante décadas desarrolló actividades pastorales, educativas y formativas en distintos países de América Latina. En enero de 2025, el papa Francisco dispuso su disolución tras concluir que carecía de carisma fundacional y en medio de una larga serie de denuncias e investigaciones relacionadas con presuntos abusos cometidos dentro de la organización. La medida obligó a iniciar un proceso de liquidación de sus activos y de reestructuración de las instituciones vinculadas a la comunidad sodálite.

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La relación entre el Sodalicio y la Universidad Católica San Pablo se remonta a los orígenes de la casa de estudios. Durante años, integrantes de la organización estuvieron presentes en los principales órganos de gobierno universitario y participaron en la conducción institucional a través de entidades fundadoras vinculadas al proyecto educativo.

Tras la disolución decretada por el Vaticano, se estableció que la universidad continuaría funcionando como una entidad independiente de orientación católica. Sin embargo, la estructura de poder ha permanecido intacta en esta universidad arequipeña.

Lea la nota original aquí o visita el medio El Búho

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