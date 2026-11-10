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Usuarios de la urbanización La Florida solicitan a Electro Puno que restablezca el servicio eléctrico.

La interrupción también se reporta cerca de la comisaría de la salida a Puno; usuarios esperan conocer la causa del corte y el horario de reposición

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 10/11/2026
Juli: Grave preocupación por constantes apagones y alumbrado público deficiente

Vecinos de La Florida, en Juliaca, reportan corte eléctrico desde las 9:50 a. m. y exigen a Electro Puno restablecer el servicio que afecta a comercios

Foto: Difusión

Usuarios de la urbanización La Florida, en la ciudad de Juliaca, reportaron la interrupción del servicio de energía eléctrica desde las 9:50 de la mañana de hoy y solicitaron a Electro Puno que restablezca el suministro.

Los vecinos expresaron su preocupación por la falta de electricidad y pidieron a la empresa que atienda el problema para recuperar el servicio eléctrico en la zona, en vista que está afectando a varias entidades como de la policía, colegio Trinomio. Además del trabajo de planchado, electricistas, mecánicos y quintas que existen en la zona.

El reporte también menciona el sector de la comisaría de la salida a Puno, aunque no se precisó si el corte comprende toda esa área o únicamente algunos puntos.

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Usuarios esperan respuesta de Electro Puno

Hasta el momento, la información proporcionada no señala cuál sería la causa de la interrupción, ni si la empresa anunció un horario estimado para la reposición del suministro.

Los usuarios esperan que Electro Puno informe sobre los trabajos que se realizarán y el tiempo que tomará solucionar el inconveniente.

Se aguarda información oficial sobre el alcance del corte y el restablecimiento del servicio en la urbanización La Florida y el sector de la salida a Puno.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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