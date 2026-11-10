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Víctimas del 9 de enero desafían a candidata de Marcelino Tonconi: «Que demuestre los saqueos en Juliaca»

El dirigente pide contrastar fuentes y documentar daños en viviendas junto al aeropuerto; queda pendiente la respuesta de la candidata sobre las observaciones

Pachamama Radio
Pachamama Radio 10/11/2026
Víctimas del 9 de enero desafían a candidata de Marcelino Tonconi

Raúl Samillán cuestiona tesis de Yashira Apaza por atribuir saqueos a protestas de Juliaca sin pruebas ni testimonios de víctimas del 9 de enero y exige pruebas

Foto: CPR

El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán Sanga, cuestionó las conclusiones de la tesis de Yashira Morelia Apaza Mamani, candidata a vicegobernadora por la fórmula regional ASI – Juntos por el Perú de Marcelino Tonconi, al señalar que atribuye saqueos y vandalismo a las protestas de Juliaca sin presentar pruebas ni recoger testimonios de las personas afectadas de los acontecimientos registrados en los alrededores del aeropuerto de Juliaca.

Samillán Sanga, sostuvo que la investigación debió recoger las versiones de ambas partes y documentar los daños, al afirmar: “La señorita menciona que hubo saqueos, o sea, debería de demostrarlo, en qué momento en la ciudad de Juliaca se dan esos saqueos”.

Víctimas señalan daños atribuidos a efectivos policiales

Samillán afirmó que los daños contra la propiedad privada durante las protestas también deben examinarse desde las denuncias de los vecinos del entorno del aeropuerto, quienes reportaron viviendas con ventanas destrozadas y situaciones de temor durante las intervenciones policiales.

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El representante sostuvo que la investigación debió visitar las viviendas afectadas y recoger los testimonios de sus propietarios, al considerar que los daños ocasionados por efectivos policiales forman parte de los hechos que debieron documentarse en el estudio académico.

El dirigente cuestionó la revisión académica del documento y señaló que la universidad y el asesor debieron verificar las fuentes y contrastar las versiones de los afectados, al considerar que una investigación sobre las protestas necesitaba información de ambas partes.

Cuestionamientos alcanzan el sustento académico de la tesis

Durante la entrevista, Raúl  Samillán rechazó que las víctimas sean responsabilizadas por las muertes ocurridas durante las movilizaciones y sostuvo que las conclusiones de la investigación contribuyen, según su interpretación, a estigmatizar a los manifestantes que continúan buscando justicia por los acontecimientos del 9 de enero.

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El representante también cuestionó que la tesis no presente testimonios de víctimas de saqueos ni documentación específica sobre los supuestos ataques a establecimientos comerciales, una observación que coincide con los cuestionamientos planteados durante la revisión periodística sobre las fuentes atribuidas a la investigación.

El representante de las víctimas pidió que las afirmaciones sobre saqueos y vandalismo cuenten con pruebas documentales y testimoniales, mientras queda pendiente la respuesta de Morelia Apaza Mamani sobre las observaciones formuladas a su tesis y las fuentes utilizadas para sustentar sus conclusiones.

Redacción: Frank Pancca
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