COAR Puno ofrece 98 vacantes para el proceso de admisión 2027; inscripciones culminan el 24 de noviembre

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Puno inició su proceso de admisión para el año académico 2027, mediante el cual ofrece 98 vacantes destinadas a estudiantes destacados de instituciones educativas públicas de la región. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el próximo 24 de noviembre y el examen de admisión se desarrollará el 13 de diciembre, según informó el director general de esta institución, magíster Dante Santos Vilca Cruz.

El director explicó que podrán postular los estudiantes que actualmente cursan el segundo grado de secundaria y que, durante el año 2025, cuando cursaban el primer grado, ocuparon uno de los diez primeros puestos del ranking general de su institución educativa. Asimismo, deben tener nacionalidad peruana y no haber cumplido más de 15 años al 31 de marzo de 2027.

Precisó que este año el requisito del ranking considera únicamente las calificaciones obtenidas durante el primer grado de secundaria, a diferencia de anteriores procesos en los que se tomaban en cuenta otros periodos académicos. Además, aclaró que la verificación se realiza mediante la integración del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) con la plataforma de inscripción del Ministerio de Educación, por lo que no será suficiente presentar una constancia emitida por el colegio si el sistema no reconoce el cumplimiento de los requisitos.

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Como una de las novedades de esta convocatoria, Vilca Cruz indicó que se estableció un puntaje mínimo de 26 puntos en la primera evaluación para acceder a la siguiente etapa. Posteriormente, continuarán los 160 postulantes que obtengan los mejores resultados, quienes pasarán a una segunda evaluación a cargo de profesionales capacitados del Colegio de Alto Rendimiento.

Respecto al cronograma, señaló que actualmente se desarrolla la etapa de inscripciones, del 2 al 24 de noviembre. Posteriormente, se habilitará un periodo para atender reclamos y subsanar observaciones de los postulantes, antes de la evaluación programada para el 13 de diciembre. El examen tendrá una duración aproximada de dos horas y comprenderá conocimientos y habilidades sociales.

La evaluación se desarrollará simultáneamente en tres sedes de la región: en Puno, en la institución educativa Santa Rosa; en Juliaca, en el colegio José Antonio Encinas; y en Azángaro, en la institución educativa Señor de Huanca.

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Finalmente, el director invitó a los padres de familia y estudiantes que cumplen los requisitos a informarse y participar oportunamente en el proceso de admisión, a fin de acceder a una de las 98 vacantes disponibles para continuar sus estudios de tercero, cuarto y quinto de secundaria en el COAR Puno.