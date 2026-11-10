La Rinconada: detienen a cinco personas con requisitorias vigentes durante operativo policial

Cinco personas fueron detenidas en La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, porque registraban requisitorias judiciales vigentes por presuntos delitos de lesiones graves y leves vinculadas a violencia familiar, violencia familiar, deserción y homicidio culposo.
Las intervenciones se realizaron durante un operativo de control de identidad ejecutado por la Comisaría PNP Rinconada “C”, como parte del plan de operaciones “Rinconada Segura – 2026”, que incluyó la identificación de ciudadanos y la verificación de antecedentes y órdenes de captura.
Según información policial, los cinco intervenidos son de sexo masculino y tenían mandatos de captura emitidos por diferentes órganos jurisdiccionales de las regiones de Puno y Arequipa.
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Intervenidos quedaron a disposición de autoridades
Entre los requerimientos judiciales figuraban casos por lesiones graves y leves vinculadas a violencia familiar, además de procesos por violencia familiar, deserción y homicidio culposo, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional.
Tras su detención, los cinco hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos legales correspondientes, conforme a las requisitorias vigentes.
La Policía Nacional señaló que continuará ejecutando operativos de prevención y control para identificar a personas con órdenes judiciales pendientes y contribuir a la seguridad ciudadana en la región.
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