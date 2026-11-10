Puno: Excandidatos piden actualizar DNI para integrar el padrón electoral

Los electores del centro poblado de Salcedo de la provincia de Puno que tienen en su Documento Nacional de Identidad (DNI) solo los datos de departamento, provincia y distrito deben actualizar su domicilio para incluir su residencia en esta jurisdicción y figurar en el nuevo padrón electoral, según exhortaron excandidatos a la alcaldía.

El excandidato a la alcaldía de Salcedo, Román Condori, convocó a los vecinos a estar atentos al trámite para que puedan ser considerados en el registro electoral, al señalar: «Queremos llamar a la ciudadanía de Salcedo a que esté atenta al cambio o a la actualización de domicilio, a fin de que puedan estar considerados en el nuevo padrón».

Según los excandidatos, el DNI debe consignar cuatro campos y quienes no tengan registrado el centro poblado deben gestionar la actualización de domicilio ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

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Falta de difusión y delimitación territorial

Los excandidatos señalaron que el RENIEC compartió información sobre la actualización con la municipalidad del centro poblado, pero esta no habría difundido el trámite entre los vecinos, pese a que la entidad le remitía documentos desde años anteriores.

También indicaron que no se realizaron campañas de sensibilización y que el RENIEC no habría recibido los planos cartográficos de Salcedo, situación que, según afirmaron, impide contar con una demarcación definida en una jurisdicción que supera los 20 000 habitantes.

Aunque reconocieron que la actualización tomará tiempo, los excandidatos pidieron a los vecinos iniciar el trámite de domicilio y solicitaron al RENIEC convocar a una nueva actualización del padrón antes de las próximas elecciones.

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