Alcaldes de centros poblados de Puno tienen límites para firmar convenios y ejecutar obras

Los alcaldes de los 72 centros poblados de la provincia de Puno deberán organizar sus funciones y respetar los límites establecidos por ley para administrar recursos y atender a sus vecinos, informó el primer regidor provincial, Salvador Hancco Aguilar.

La autoridad explicó que los nuevos alcaldes deben organizarse de manera similar a los concejos municipales provinciales y distritales, mediante instrumentos de gestión institucional que permitan ordenar sus responsabilidades.

Hancco advirtió que todavía existen carencias administrativas en estas localidades, pues no cuentan con oficinas específicas para contabilidad, tesorería y logística, necesarias para organizar su gestión.

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Servicios que pueden atender directamente

El regidor precisó que los centros poblados pueden organizar servicios de limpieza pública, ornamentación y señalización, utilizando los recursos que tienen asignados para atender las necesidades de sus habitantes.

Sin embargo, cuando se trata de ejecutar proyectos de infraestructura o establecer acuerdos con otras instituciones, deben intervenir las municipalidades distritales o la Municipalidad Provincial de Puno.

“Si se trata de gestionar o firmar convenios con instituciones públicas o privadas, tienen que hacerlo a través de la municipalidad distrital o provincial”, precisó el representante municipal.

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Piden conocer las normas municipales

El primer regidor recomendó a las nuevas autoridades conocer sus atribuciones y evitar decisiones que excedan las competencias que les reconoce la legislación municipal.

“Hay que ser respetuosos de la ley y leer bastante, porque estas normas cambian constantemente”, sostuvo Hancco, quien también pidió ejercer los cargos con vocación de servicio y priorizar las necesidades de la población.