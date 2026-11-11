Hospital de Puno triplicó atenciones por consumo de alcohol durante aniversario

El Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno triplicó las atenciones de personas en estado etílico durante las actividades por el aniversario de la ciudad, al registrar hasta 12 casos en emergencia los días 3 y 4 de noviembre.
El director del establecimiento, Jean Paul Valencia Reinoso, informó a Pachamama Radio que el personal atendió a estas personas luego de que fueran trasladadas por agentes de Serenazgo debido al riesgo de hipotermia e intoxicación alcohólica.
El funcionario explicó que los pacientes reciben atención médica de emergencia hasta recuperarse y encontrarse en condiciones de retirarse del hospital.
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Aumentan los casos durante las celebraciones
Valencia señaló que el hospital recibe normalmente entre tres y cuatro casos diarios de personas en estado etílico, mientras que durante los fines de semana la cifra suele subir a seis o siete.
“Es una cantidad permanente que no disminuye, diario recibimos de tres a cuatro, los fines de semana llegamos a seis o siete y el 3 y 4 de noviembre hemos llegado a 12”, declaró el director.
El responsable del hospital indicó que, en comparación con el año pasado, no hubo mejoras en esta situación y que la cantidad de pacientes se mantiene, pese a las recomendaciones para evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
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Piden responsabilidad frente al consumo de alcoho
El director agregó que las atenciones no se presentan únicamente durante los grandes eventos, pues también llegan personas en estado etílico desde actividades y reuniones realizadas en zonas cercanas.
Por ello, el servicio de emergencia mantiene la atención de estos pacientes, cuya llegada, según el funcionario, representa una demanda que no disminuye durante el año.
Finalmente, Valencia sostuvo que enfrentar el consumo excesivo de alcohol requiere el compromiso de las instituciones y de la sociedad, por lo que pidió a la población actuar con responsabilidad, mesura y cuidado de su propia salud.
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