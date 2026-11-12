Niños de hasta 10 años ingresarán gratis a parques municipales de Juliaca

Los niños de hasta 10 años ingresarán gratis a los parques recreativos y complejos deportivos administrados por la Municipalidad Provincial de San Román, luego de que el concejo municipal aprobara una ordenanza, informó el regidor Javier Chura Espirilla.

La disposición permitirá que los menores accedan sin pagar entrada a estos espacios recreativos, siempre que asistan dentro del horario habitual de atención de cada establecimiento municipal.

Entre los lugares comprendidos figuran los parques La Capilla, Tobosaurio, Bombonera, Tambopata y Santa Rosa, además de los complejos deportivos San Isidro y la piscina municipal.

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Preparan reglas para el ingreso gratuito

«Se ha aprobado hasta los 10 años, donde los niños van a poder entrar gratuitamente», precisó el regidor, quien indicó que la Subgerencia de Deportes deberá elaborar un reglamento para establecer cómo se aplicará la medida.

Uno de los mecanismos previstos es solicitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para comprobar la edad de los menores, aunque los detalles del procedimiento deberán definirse en el reglamento.

Chura Espirilla aclaró que los adultos acompañantes continuarán pagando sus entradas y que los parques mantendrán su administración y funcionamiento habitual, por lo que la exoneración solo beneficiará a los niños.

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Propuesta demoró más de un año

El regidor señaló que presentó la propuesta en julio de 2025, pero su aprobación demoró más de un año debido a procedimientos y observaciones en las áreas municipales y el concejo.

La ordenanza también alcanzará a otros parques existentes y futuros que sean administrados por la municipalidad, según explicó el regidor, quien defendió la gratuidad como una medida en favor de la infancia y afirmó: «El bienestar del niño está primero».