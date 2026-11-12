Papa León XIV pide seguridad, empleo, democracia y salud en su primer discurso en Perú

El papa León XIV instó a las autoridades peruanas a enfrentar la inseguridad ciudadana, fortalecer la democracia y mejorar los servicios públicos durante su primer discurso en Perú, pronunciado el miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Gran Teatro Nacional de Lima.

Ante la presidenta Keiko Fujimori, representantes del Estado, organizaciones civiles y el cuerpo diplomático, el pontífice centró su primer mensaje en las necesidades de las familias, las responsabilidades de los funcionarios y la atención que requieren las comunidades alejadas.

Al referirse a la violencia, el papa sostuvo que las familias necesitan vivir sin miedo, cuidar de sus hijos y regresar tranquilas a casa, al recordar que nadie debería verse privado de «salir a trabajar sin temor».

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El papa pide fortalecer las instituciones democráticas

León XIV exhortó a los funcionarios a escuchar a los ciudadanos y explicar las decisiones que afectan sus vidas, especialmente en las localidades alejadas, donde las diferencias de idioma no deben impedir que las personas reciban respuestas de las instituciones.

El pontífice también pidió cultivar honestidad y rectitud en la vida democrática y sostuvo que los momentos dolorosos del pasado peruano deben tratarse con justicia y sensibilidad, para que las diferencias puedan afrontarse con respeto y disposición al diálogo.

Al finalizar su intervención, la presidenta se puso de pie y saludó al pontífice, mientras los asistentes expresaban su respaldo al papa con vivas desde el auditorio del Gran Teatro Nacional, según la narración de la ceremonia.

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Educación y empleo juvenil entre sus preocupaciones

El papa recordó sus años de trabajo pastoral en Chiclayo y destacó su vínculo personal con el Perú, donde recibió la nacionalidad en 2015, al expresar su gratitud por las familias que lo acogieron y afirmar: «regreso también a mi patria».

Sobre la educación, agradeció el trabajo docente en las distintas regiones y pidió oportunidades laborales para los jóvenes que buscan su primer empleo, con el propósito de que desarrollen sus capacidades y contribuyan al bienestar de sus comunidades.

El pontífice reconoció la diversidad cultural del país, expresada en el quechua, el aimara y las lenguas amazónicas, y destacó las faenas comunales y la ayuda entre familias como manifestaciones de solidaridad que fortalecen la convivencia.

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Salud, medio ambiente y nuevas tecnologías

En materia de salud, solicitó a las autoridades servicios médicos accesibles y mayor atención preventiva para las familias, especialmente aquellas que cuidan a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que enfrentan dificultades relacionadas con la salud mental.

También reconoció el trabajo de las mujeres que sostienen comedores populares y ollas comunes, y reclamó una participación plena en sus comunidades, con oportunidades para desarrollar sus capacidades y vivir libres de violencia y cualquier forma de explotación.

Finalmente, León XIV planteó proteger el medio ambiente frente al aprovechamiento de recursos naturales, prevenir los desastres, establecer garantías contra los abusos de la inteligencia artificial y fortalecer la cooperación internacional para atender los problemas migratorios y promover la paz.

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