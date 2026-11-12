Docentes de PRONOEI en Puno piden más presupuesto para atender a niños menores de tres años

Las docentes de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI) de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno solicitaron mayor presupuesto para mejorar la atención de niños menores de tres años, informó la maestra Araceli Ticona Quispe.

El pedido se realizó durante las actividades por el aniversario de las Salas de Educación Temprana (SET) del Ciclo I y Módulo 2, que incluyeron una tricicleada por las principales calles de la ciudad de Puno.

La actividad reunió a los diferentes módulos de la UGEL Puno, con niños que participaron en triciclos y bicicletas, además de un carro alegórico que llegó hasta la Plaza Mayor.

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Advierten falta de infraestructura

La docente del Módulo 2, Araceli Ticona, señaló que estos programas necesitan mayor presupuesto porque atienden a niños menores de tres años, una etapa en la que requieren condiciones adecuadas para su desarrollo.

“Debería de haber más presupuesto para los PRONOEI, porque ellos son menores de tres años”, manifestó la maestra al pedir mayor inversión para estos servicios educativos.

Ticona explicó que los programas funcionan en locales comunales de los barrios, donde existen necesidades de infraestructura que dificultan contar con mejores condiciones para atender a los pequeños

PUBLICIDAD PGRpdiBjbGFzcz0iY2FybS1hZC1jb2RlIj48c3BhbiBjbGFzcz0iY2FybS1uZXR3b3JrLXNjcmlwdCIgaGlkZGVuIGRhdGEtc3JjPSJodHRwczovL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcz9jbGllbnQ9Y2EtcHViLTY5NDg2NDEyNTg2NTQ5MDUiIGRhdGEtY3Jvc3NvcmlnaW49ImFub255bW91cyI+PC9zcGFuPg0KPGlucyBjbGFzcz0iYWRzYnlnb29nbGUiDQogICAgIHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OmJsb2NrOyB0ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsiDQogICAgIGRhdGEtYWQtbGF5b3V0PSJpbi1hcnRpY2xlIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWZvcm1hdD0iZmx1aWQiDQogICAgIGRhdGEtYWQtY2xpZW50PSJjYS1wdWItNjk0ODY0MTI1ODY1NDkwNSINCiAgICAgZGF0YS1hZC1zbG90PSIxMjE0MTY3NDQxIj48L2lucz4NCjxzY3JpcHQ+DQogICAgIChhZHNieWdvb2dsZSA9IHdpbmRvdy5hZHNieWdvb2dsZSB8fCBbXSkucHVzaCh7fSk7DQo8L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=

Piden compromiso al próximo gobernador

Pese a estas limitaciones, las docentes continúan trabajando con el nuevo enfoque pedagógico y desarrollando sus actividades educativas, aunque consideran que estos programas necesitan mayor atención de las autoridades.

Finalmente, la maestra pidió al próximo gobernador regional priorizar el sector Educación y destinar recursos a los programas no escolarizados, para mejorar las condiciones de atención de los niños de Puno.