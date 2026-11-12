Víctimas del 9 de enero cuestionan tesis de candidata y exigen rectificación

Familiares de las víctimas de las protestas del 9 de enero de 2023 realizaron una movilización en la plaza de Armas de Juliaca para cuestionar el contenido de la tesis de Morelia Apaza Mamani, candidata a vicegobernadora por ASI-Juntos por el Perú, y exigir que explique sus afirmaciones sobre presuntos saqueos y actos vandálicos durante las manifestaciones.

Durante la protesta, Mariela Cayo Sánchez, esposa de Manuel Quilla Ticona, fallecido en las movilizaciones, rompió una copia impresa de la tesis como expresión de rechazo al contenido que atribuyen a la investigación académica.

Los familiares cuestionaron que el trabajo incluya referencias a presuntos daños en centros comerciales, viviendas y otros establecimientos, y señalaron que, según su versión, no se habría recogido el testimonio de los familiares de las personas fallecidas ni de los sobrevivientes.

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Familiares piden conocer las fuentes

«Que la señorita dé la cara y nos demuestre qué información ha recogido», manifestó uno de los representantes de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, quien pidió a la candidata explicar qué fuentes utilizó y en qué información sustenta las afirmaciones cuestionadas.

Por su parte, Dominga Ancco, madre de Yamilet Nataly Aroquipa Ancco, de 17 años, fallecida durante las manifestaciones cerca del aeropuerto de Juliaca, rechazó que se vincule a su hija con actos vandálicos y sostuvo que la adolescente transitaba por una vía cercana cuando ocurrieron los hechos.

Los manifestantes solicitaron que Apaza Mamani se retracte y ofrezca disculpas, además de explicar el contenido de su investigación. También pidieron que la tesis sea retirada del repositorio universitario, una solicitud que deberá ser evaluada por la institución correspondiente.

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Queda pendiente la versión de la candidata

Los cuestionamientos de los familiares deben contrastarse con el texto íntegro de la tesis y con la versión de su autora, para precisar el contexto de las afirmaciones, las fuentes empleadas y el alcance de las conclusiones académicas.

Hasta contar con esa respuesta y con una revisión documentada del trabajo, no corresponde afirmar que la tesis responsabiliza directamente a las víctimas por los saqueos ni concluir que sus afirmaciones carecen de sustento. La controversia plantea la necesidad de conocer tanto los fundamentos de la investigación como los argumentos de quienes cuestionan su contenido.