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López Aliaga no asumirá la alcaldía de Lima, explica exsecretaria general del JNE

La regidora Jeanette Evangelina Alonzo Contreras quedaría al frente del municipio, y la vía judicial enfrenta plazos largos y poca solidez, según la especialista

Carlos Roque
Carlos Roque 12/11/2026
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La exsecretaria general del JNE Alexandra Marallano analiza el fallo que impide a López Aliaga asumir la alcaldía de Lima y las opciones legales que le quedan

Foto: Difusión

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió el viernes su resolución como última instancia en materia electoral, con lo que Rafael López Aliaga no podrá asumir la alcaldía de Lima, según explicó Alexandra Marallano, exsecretaria general del JNE y especialista en temas electorales.

Según Marallano, el JNE aplicó la prohibición del artículo 194 de la Constitución, que impide la reelección inmediata de alcaldes, a una reelección encubierta en la que López Aliaga postuló como primer regidor para asumir si el alcalde Rubio renunciaba.

Marallano cuestionó que el JNE no se pronunciara antes del 4 de octubre, cuando la ciudadanía aún podía decidir con buena información sobre quién asumiría la alcaldía.

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Amparo, renuncia y alcaldía en la sombra

Marallano mencionó que los abogados de López Aliaga podrían presentar un amparo ante el Poder Judicial, aunque sobre su solidez respondió “lo dudo mucho”, y advirtió que el trámite podría llegar al Tribunal Constitucional cuando se instalen los consejos municipales en enero de 2027.

La especialista recordó que el cargo de regidor que ocuparía López Aliaga es irrenunciable, aunque la renuncia al Senado sí fue admitida, y que contra un regidor proceden causales de suspensión o vacancia.

Según el análisis, la alcaldía quedaría en manos de la regidora Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, quien tendría que firmar y asumir las responsabilidades, mientras se menciona la posibilidad de una alcaldía en la sombra, algo que Marallano considera riesgoso para ella.

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Lo que el JNE debió explicar antes

Renovación Popular pidió la inhibición del JNE, dado que el procurador del organismo denunció penalmente por acoso y coacción a López Aliaga y a Carlos Álvarez, pero Marallano no cree que debiera inhibirse, aunque sí faltó un pronunciamiento sobre ese pedido.

Marallano sostuvo que las proclamaciones de 2018 y 2022 no sientan jurisprudencia, porque un error no es fuente de derecho, y que el criterio del JNE puede modificarse, pues en esos años el foco no estaba en Lima.

En su voto minoritario, el magistrado Gunter Gonzales sostuvo que el momento de decidir era la postulación, y la comparó con permitir que un corredor compita y luego se le diga que no puede ganar la carrera.

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Etiquetas:
Carlos Roque
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