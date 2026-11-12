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Carretera Achaya-Arapa registra solo 19,46 % de avance físico acumulado

Pobladores de Azángaro exigen fiscalizar el combustible, la cantidad de trabajadores y los gastos de la obra ejecutada por el Gobierno Regional de Puno

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 12/11/2026
Carretera Achaya-Arapa

Carretera Achaya-Arapa registra 19,46 % de avance físico hasta octubre; documentos reportan consumo de 850 galones diarios de diésel y observaciones laborales

Foto: Difusión

La carretera Achaya-Arapa, ejecutada por el Gobierno Regional de Puno, registra un avance físico acumulado de apenas 19,46 % hasta octubre, según documentación a la que accedió Pachamama Radio, que también reporta observaciones sobre el consumo de combustible y la cantidad de trabajadores.

Los documentos de la obra de mejoramiento de la transitabilidad vial interurbana señalan que durante octubre se alcanzó un avance físico de 0,94 %, equivalente a 188.757,67 soles, mientras que el acumulado llegó a 3 millones 901.611,70 soles.

Estos datos generan cuestionamientos sobre el uso de recursos en el proyecto que comprende el tramo Achaya, empalme PU-113, hacia Arapa, en la provincia de Azángaro, cuyos pobladores piden un manejo adecuado de los fondos destinados a la obra.

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Reportan alto consumo de combustible

La documentación revisada por Pachamama Radio consigna un consumo promedio de 850 galones de diésel por jornada completa, registrado desde el almacén de obra, cifra que requiere ser contrastada con las actividades y los equipos utilizados diariamente.

En cuanto al personal obrero, los reportes señalan la presencia de tres mecánicos, 16 operarios, 17 oficiales y 24 peones, distribución que también genera interrogantes sobre las funciones asignadas a los trabajadores.

La información fue presentada por el residente de obra, Roberto Lazarinos, y validada por el supervisor, Erasmo Ticona, según los documentos mencionados por el medio radial.

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Piden fiscalizar ejecución de la carretera

Los cuestionamientos también comprenden presuntas falencias técnicas y administrativas, así como dudas sobre los permisos de explotación de canteras, los cambios de horarios laborales y la experiencia del personal responsable.

Los pobladores demandan que las entidades fiscalizadoras revisen el consumo de combustible, la cantidad de trabajadores y los avances físicos y financieros para determinar si los recursos se utilizan de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.

La obra vial continúa bajo observación por su bajo avance acumulado, mientras se requiere que el Gobierno Regional de Puno informe sobre las medidas adoptadas para cumplir las metas y garantizar el uso adecuado del presupuesto.

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Etiquetas:
Fredy Itusaca
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